Linda Riverditi, chi è la concorrente di X Factor 2022/ È la preferita del pubblico

Chi è Linda Riverditi, X Factor 2022: il pubblico la adora

Il pubblico social è rimasto estasiato dalle esibizioni di Linda Riverditi a X Factor 2022. Qualcuno ha fatto notare che sono tanti i cantanti che cantano, ma pochi quelli che riescono a trasmettere il loro mondo interiore, poi c’è Linda che sembra arrivare da un altro pianeta. Propone brani che conosciamo ma lei riesce a farli suoi e pare come se li ascoltassimo per la prima volta. La sua voce libera tutti i colori delle emozioni. C’è tanto talento che i follower vorrebbero ascoltare anche dopo. Non tutti sono d’accordo e c’è chi ha fatto notare che finora Linda ha scelto brani che non l’hanno fatta uscire dalla sua “comfort zone”. Adesso vorrebbero vedere qualcosa di diverso, anche perché non ha dimostrato di avere tonalità alte, quindi non è nemmeno giusto parlare di gran voce. Certo per lei presentarsi a questa fase con l’appoggio pieno del pubblico può essere un vantaggio anche e soprattutto dal punto di vista psicologico. Vedremo come si comporterà nella puntata di stasera.

Alle Audizioni di X Factor 2022 Linda Riverditi con Coraline dei Maneskin

Linda Riverditi viene da Alba, ha scritto diversi pezzi molto personali ma ancora non li ha resi editi perché non è preparata per presentarli in pubblico. A X Factor 2022 ha scelto di sorprendere la giuria con la cover “Coraline” dei Maneskin. Seduta al piano, ha conquistato il pubblico e ha emozionato. Come ha detto Fedez a fine esibizione, proponendo questo brano ha dimostrato la sua incoscienza e la sua grande consapevolezza artistica. Prendere un brano cantato da uno dei frontman più forti del momento e farlo proprio significa avere l’XFactor. Anche Dargen è dello stesso parere, Linda è stata capace di prendere del materiale musicale e se lo ha fatto passare addosso facendolo diventare suo. I giudici non avuto alcuno dubbio, Linda è passata ai Boot Camp a pieni voti.

Linda Riverditi ai Boot Camp di X Factor 2022 con Rootless Tree

Per Linda Riverditi non è stato facile uscire per ultima ai Boot Camp di X Factor 2022. Appena si è seduta davanti al suo pianoforte ha emozionato. La commozione è andata avanti man mano che cantava la cover “Rootless Tree” di Damien Rice. Fedez non ha avuto alcun dubbio. A fine esibizione ha raccontato che quando gli hanno comunicato il suo Rooster è stato molto contento di avere in squadra Linda. La forza di questa cantante è nelle sue imperfezioni, nel voler dimostrare di non avere grande qualità canore, ma di voler trasmettere le emozioni, questo è quello che il rapper percepisce ogni volta che la concorrente si esibisce. Questa performance non ha fatto altro che riconfermare la sua certezza, quindi ha dato la sedia a Linda, facendo una follia, poiché ha dovuto usare il suo secondo switch e ha tolto dalla squadra i Decedos. Il pubblico non ha accolto bene la sua decisione che è stata accompagnata da qualche fischio.

Così ai Last Call

A Last Call di X Factor 2022 Linda Riverditi si è presentata senza il suo pianoforte, ha proposto il brano “Skinny Love” di Bon Iver. A fine esibizione si è aggiudicata la standing ovation da parte del pubblico. Gli altri giudici hanno assistito alla performance dal backstage e Ambra Angiolini ha manifestato un certo interesse nella cantante, dichiarando che la invidia a Fedez e l’avrebbe voluta nella sua squadra. Fedez da parte sua non ha ripensamenti, avrebbe voluto dire tante cose ma ha voluto lasciare che sia la sua pelle d’oca a parlare e senza alcuna esitazione ha comunicato a Linda di portarla ai Live.

