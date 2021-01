Linda Taddei, chi è?/ Finalista di Miss Mondo Italia con la passione per…

Da Miss Mondo Italia a La Pupa e il Secchione: la storia di Linda Taddei

La bella finalista a Miss Mondo Italia è pronta a diventare una Pupa da questa sera. Linda Taddei è bella come il sole e ha portato alta la bandiera nel nostro Paese competendo con ragazze in arrivo da tutto il mondo, siamo sicuri che la partecipazione a La Pupa e il Secchione e Viceversa potrà renderle giustizia? Anche lei, come le sue colleghe, sarà chiamata a calcare il red carpet che questa sera la porterà dritta dritta nella villa romana che ospiterà lei e gli altri protagonisti del programma e a quel punto non solo avremo modo di conoscerla ma di sapere anche quale sarà il secchione a lei affidato (o viceversa).

A quel punto lei dovrà inquinarlo con la sua mania di bellezza, look e vita sociale, e lui proverà a fare lo stesso all’insegna del sapere e della cultura. Uno scambio equo che terrà incollati i fan del programma a caccia di trash e non solo.

Linda Taddei, chi è e che lavoro fa la neo Pupa de La Pupa e il Secchione e Viceversa

Ma chi è Linda Taddei e cosa fa nella vita oltre alla quasi Miss? Classe 2001, Linda Taddei è una giovane influencer di Ferrara e fin da giovanissima ha sempre partecipato a diversi concorsi di bellezza facendosi notare per i suoi tratti mediterranei e le sue curve tanto da arrivare anche sulla passerella di Miss Mondo Italia arrivando fino alla finalissima. Nel frattempo è riuscita a conseguire il diploma all’istituto alberghiero e poi si è iscritta all’Università dove studia Biotecnologie. Nella vita di tutti i giorni fa la modella e passa dai set fotografici ai social dove prova ad essere un’influencer in attesa di un’impennata di follower con la sua partecipazione a La Pupa e il Secchio e Viceversa proprio a cominciare da questa sera.

