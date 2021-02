Linda Taddei e Matteo Pisano, La Pupa e il Secchione/ La coppia punta alla finale ma..

Linda Taddei e Matteo Pisano ne La Pupa e il Secchione adesso sognano la finale

Linda Taddei e Matteo Pisano è la prima coppia de La Pupa e il Secchione ad arrivare alla semifinale di questa sera per via dei punti racimolati e portati a casa nel corso della puntata della settimana scorsa che li ha visti ancora trionfatori. Proprio loro sono stati chiamati a fare i nomi dei loro compagni per il Sintony Test mandando allo scontro Myrea e Luca Marini, secondo Pisano la squadra più forte, e Paolella e Manuel, secondo lei la squadra che meno ha legato con gli altri, facendo così una scelta di cuore. Una coppia questa sera uscirà rinunciando così alla finale a ai soldi in palio ma siamo sicuri che Linda e Matteo riusciranno ad affrontare la prova televendita, quella di ballo ma anche l’interrogazione con una supplente di eccezione, Ambra Lombardo, ex gieffina.

Linda Taddei e Matteo Pisano affrontano nuove prove ma…

Chi ha seguito La Pupa e il Secchione e viceversa sin dall’inizio sa bene che Linda Taddei e Matteo Pisano non si sono proprio scelti e che proprio il bel secchione è riuscito ad attirare l’attenzione di tutte le Pupe fino a quando proprio la morettina non l’ha spuntata. I due si sono mostrati affiatati e in grado di mettersi in gioco in tutto per tutto anche quando un infortunio ha rischiato di rovinare la prova di ballo con la maestra Titova. Proprio giovedì scorso sono riusciti a vincere durante la prova dell’interrogatorio e non solo, chiudendo la puntata da primi in classifica. Adesso vedremo se questa coppia conquisterà un posto anche nella finalissima di questa edizione o, a causa dei flirt tra gli altri concorrenti, tutto diventerà più complicato.



