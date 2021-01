Linda Taddei e Matteo Pisano, La pupa e il secchione/ “Lui è molto dolce, mi piace”

Matteo Pisano ha già conquistato la simpatia del pubblico de La pupa e il secchione. È infatti uno dei cinque secchioni della nuova edizione ed è già noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione alla Corrida. Ha 24 anni, è originario di Savona e si è laureato a soli 22 anni in Fisica all’Università di Genova con il massimo dei voti (110 e lode). Subito dopo la laurea a pieni voti, Pisano si è trasferito in Portogallo per frequentare il dottorato e dove ancora oggi vive e lavora. Pisano è dunque un secchione in piena regola: ama lo studio, è appassionato dalla scienza e non solo. A La Pupa e il secchione racconta di avere molte altre passioni, come la cucina.

Pisano e Linda, è già feeling a La pupa e il secchione

L’avventura di Matteo Pisano a La pupa e il secchione inizia subito al meglio. La sua presentazione alle pupe conquista due ragazze che quasi litigano per averlo. Alla fine a spuntarla è Linda Taddei, con la quale nasce subito un ottimo feeling. Anche la prima notte, in cui i due si trovano a dormire nello stesso letto, procede molto bene. Il giorno dopo, la pupa infatti ammette: “È stato molto dolce, ci siamo anche svegliati insieme. Lui è stato molto carino”. Vedremo se questa coppia conquisterà anche il pubblico a casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA