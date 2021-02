Linda Taddei e Matteo Pisano, la pupa e il secchione/ Sapranno resistere alla tentazione del Forziere?

Linda Taddei e Matteo Pisano ancora in coppia a La Pupa e il secchione e viceversa dopo il Forziere?

Possiamo dire che Linda Taddei non è pervenuta? In confronto al mitico Matteo Pisano, la bella protagonista de La Pupa e il Secchione e Viceversa, arranca un po’ e parte alcuni momenti esilaranti, possiamo dire che non è mai stata all’altezza del suo compagno di viaggio. Forse le cose cambieranno questa sera? Siamo sicuri che la coppia ormai non scoppierà soprattutto alla luce del fatto che Pisano molto spesso si è detto certo di voler continuare con la sua Pupa e viceversa ma anche nella puntata di oggi, grazie al Forziere, sarà possibile dire la propria sul compagno di viaggio toccato in sorte. Chiamati uno ad uno davanti ad Andrea Pucci, i concorrenti potranno confermare o meno la loro voglia di concludere il percorso con il compagno con il quale lo hanno iniziato. Cosa faranno Linda e Matteo? Riusciranno a resistere?

Linda Taddei “amore a prima vista” per Matteo Pisano ma ora…

Chi ha seguito La Pupa e il Secchione e viceversa sin dall’inizio sa bene che Linda Taddei e Matteo Pisano non si sono proprio scelti. Il secchione ha colpito subito tutte le Pupe che fino alla fine se la sono giocata per averlo al fianco. Alla fine l’ha spuntata proprio la bella morettina con la quale è nato subito un ottimo feeling e anche la loro prima notte insieme è andata molto bene. Il giorno dopo, la pupa ha ammesso: “È stato molto dolce, ci siamo anche svegliati insieme. Lui è stato molto carino”. Vedremo se questa coppia conquisterà un posto nell’ultima parte di questa edizione o, a causa dei flirt tra gli altri concorrenti, tutto diventerà più complicato.



