Linda Taddei e Matteo Pisano, La Pupa e il Secchione/ Scatta il bacio: “Siamo in finale tira fuori le p*lle”

Linda Taddei e Matteo Pisano al bacio davanti a Carmen di Pietro

Anche per Linda Taddei e Matteo Pisano alla fine scatta il bacio nella finalissima de La Pupa e il Secchione e Viceversa. La coppia finalista è una delle favorite alla vittoria finale ma sembra proprio che nella puntata in onda questa sera tra loro ne vedremo delle belle. Il promo di questa finale li mostra impegnati a “tirare fuori le p*lle” per affrontare tutte le coppie con cui si ritroveranno a scontrarsi per la vittoria, ma saranno davvero loro a trionfare come tutti vorrebbero e dicono ormai da un tempo? In un primo momento le coppie si troveranno ad affrontare uno strano percorso in cui dovranno mettersi “a nudo” e in seguito si dovranno lasciare andare ad una maratona del bacio sotto lo sguardo attento di Carmen di Pietro. Sarà a quel punto che il promo mostra i due pronti per quello che sembra essere un vero e proprio litigio in cui lei accuserà il suo Secchione di averla fraintesa. Ma sarà un momento di vita reale o sarà una prova di recitazione che saranno chiamati a sostenere?

Linda Taddei e Matteo Pisano hanno rischiato di uscire ma..

Dall’altro lato, proprio Linda Taddei e Matteo Pisano nella scorsa settimana hanno rischiato di lasciare La Pupa e il Secchione e viceversa proprio per via di una serie di prove fallite. I due sono finiti al bagno di cultura con soli 31 punti, chiudendo ultimi in classifica, e salvandosi solo grazie a due punti in più ottenuti contro la coppia dei viceversa formata da Paolella e Manuel che alla fine hanno dovuto lasciare il gioco. Questa sera andrà meglio ad un passo dalla vittoria finale?



