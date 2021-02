Linda Taddei e Matteo Pisano/ Nemmeno l’infortunio al ginocchio li ha piegati ma…

Linda Taddei e Matteo Pisano sono ormai una coppia di fatto nella Pupa e il Secchione e viceversa. La giovane ha avuto modo di cambiare partner ma non ha voluto confermando che vuole finire il suo percorso con Matteo e chi meglio di lui potrebbe sostenerla e tenerla ben salda in questo momento complicato? I due hanno legato molto e la pupa non ci ha messo molto a capire che proprio Matteo è uno dei personaggi di questa edizione e non solo per la sua fisicità ma anche per la sua voglia di mettersi in gioco come seduttore. Se nelle scorse settimane lo abbiamo visto pronto a spogliarsi e strappare via la canotta per convincere le giudici over a farlo vincere, questa settimana si è cimentato in un ballo hot dopo le istruzioni di Natalia Titova. Purtroppo le cose non vanno bene per loro perché Linda si fa male ad un ginocchio, lo stesso a cui già è stata operata due volte e adesso spera seriamente di non doverne subire un terzo.

Linda Taddei e Matteo Pisano fermati da un infortunio al ginocchio?

Nonostante questo, Linda Taddei e Matteo Pisano nella Pupa e il Secchione e viceversa si sono messi in gioco ballando e portando a casa la coreografia che lei, per evidenti ragioni, non ha studiato a fondo. Le giudici hanno perdonato ai due gli errori ma la ciliegina sulla torta è stata la decisione di Sara Hafdaoui di penalizzare la coppia togliendo loro due punti dopo l’interrogatorio col dottor Verdegiglio che ha visto Matteo vincente. Nonostante tutto quello che è successo nel gioco, Linda ha avuto anche l’occasione di discutere con un’altra Pupa, Jessica, in una serata ad alta tensione. Proprio la morettina in coppia con Pisano ha accusato la ‘rivale’ di guardarla male e così le due sono finite allo scontro, cosa succederà nella nuova puntata e come finirà per una delle coppie favorire alla vittoria finale de La Pupa e il Secchione e viceversa?



