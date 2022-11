Linda, X Factor 2022/ Inarrestabile con Fiori sui balconi: “Passerò come un fulmine”

Linda, X Factor 2022, il suo percorso in crescendo rivela un talento interessante

Occhi puntati su Linda in vista della quinta puntata live di X Factor 2022. La cantante albese è reduce da una settimana ricca di soddisfazioni, con il percorso nel talent show di Sky che prosegue a gonfie vele. Dopo aver portato tre cover, la giovane ha fatto centro con il brano inedito “Fiori sui balconi”, realizzato da Duccio Caponi, Pietro Serafini, Iacopo Sinigaglia e Jacopo Adamo. Nel pezzo Linda libera e scarica tutte le sue incertezze, trasformandole in spunti di riflessione costruttivi.

Così il pubblico di X Factor 2022 ha imparato a conoscere un talento interessante, sicuramente non banale né ordinario, come il testo del pezzo. “Passerò veloce come un fulmine la notte/Chissà se lascerò un vuoto oppure è come niente fosse/Tra colpi di tosse e le luci della stazione/Ti chiederò se il dolore mi sta così bene addosso”.

Linda, X Factor 2022: dopo Fiori sui Balconi diventa una delle grandi favorite?

Su Linda, dunque, ci sono grandi aspettative. Ricordiamo come bucò il cuore dei giurati già alle audition, quando si presentò con la sua versione del brano “Coraline” dei Måneskin, con un’esecuzione intrigante al pianoforte. Successivamente sono arrivati i bootcamp, dove ha conquistato l’accesso alla lista dei dodici finalisti con «Rootless Tree» di Damien Rice e poi con «Skinny Love» di Bon Iver.

Durante i live, invece, l’abbiamo vista all’opera con «Escluso il cane» di Rino Gaetano, «Chasing cars» degli Snow Patrol e «Still don’t know my name» dei Labyrinth. Adesso, dopo l’ondata travolgente di Fiori sui balconi, è a tutti gli effetti una delle concorrenti più temute e accreditate di quest’edizione.

