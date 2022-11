Linda, X Factor 2022/ La ragazza è tra le possibili vincitrici, ce la farà?

Linda, X Factor 2022: l’appoggio di Dargen D’Amico

Dargen D’Amico è il primo sostenitore di Linda a X Factor 2022 infatti è stato decisamente il più emozionato dinanzi all’esibizione nell’ultimo live. Il giudice non si aspettava un lavoro del genere e una simile bravura con un pezzo così lontano dal repertorio dell’artista. Dello stesso avviso anche Ambra che ha rimarcato proprio il lavoro dal punto di vista dell’assimilazione e dell’interpretazione. Rkomi invece, dopo aver dichiarato di non apprezzare minimamente il brano, ha confermato il giudizio positivo ponendo l’accento proprio su come Linda sia riuscita a proporre un brano totalmente diverso e personale.

La sensibilità di Linda, oltre che le sue doti artistiche, sembrano poterla portare avanti nella competizione limitando al minimo il rischio di eliminazione. E’ chiaro che due performance non possono generare un giudizio già definitivo, ma questo inizio di percorso ha già evidenziato una personalità capace di primeggiare e che difficilmente si espone a limiti e difetti. Tutte queste peculiarità sono state constatate anche dal pubblico che sul web ha tempestato di commenti positivi tutte le pagine social del programma e della concorrente in gara.

Ecco perché Linda è tanto apprezzata a X Factor 2022

Ogni edizione di X Factor 2022 mette a confronto personalità eclettiche, tra questi Linda è sicuramente capace di portare qualcosa di proprio e unico sul palco del talent targato Sky. È tra gli artisti più apprezzati di questa edizione, appartenente al roster di Fedez. Nel corso delle audizioni ha più volte commosso i giudici con esibizioni sensazionali e ricche di personalità e interpretazione. Dopo la prima performance Live ha confermato tutto ciò che era riuscito a trasmettere nelle fasi precedenti, ottenendo gratifiche generalizzate da pubblico e giuria.

Chiaramente, con una partenza così mantenere le aspettative diventa non solo un obbligo ma anche piuttosto arduo e l’assegnazione della seconda puntata sembra seguire proprio questa logica. Questa volta Fedez ha scelto di assegnarle un brano degli Snow Patrol, Chasing Cars. È bastato davvero poco dell’esibizione per scatenare l’emozione e il tripudio di pubblico e giudici; la giovane è riuscita a rendere proprio un brano decisamente lontano dalle sue corse, offrendo una performance di assoluto livello artistico.

