Linda, X Factor 2022/ Si conferma pronta per la finale, al live conquista tutti

Linda, X Factor 2022: la ragazza conquista tutti ai live

Linda, nella squadra di Fedez, al suo primo live di X Factor 2022 canta un pezzo in grado di far venire la pelle d’oca: Escluso il cane di Rino Gaetano. Un pezzo ricco di significato, perfetto per questa giovane ragazza che riesce a far commuovere con la sua voce stupenda. Sui social, però, i commenti alla sua esibizione non sono tutti favorevoli. Qualcuno infatti contesta la scelta di Fedez, ritenendola non adatta al timbro e alle caratteristiche di Linda. Per altri, invece, la cantante è riuscita con la sua interpretazione ha condurre gli ascoltatori in un mondo magico, facendo suo un pezzo molto difficile. Anche i giudici si sono complimentati con lei, a partire da Dargen D’Amico che ha sottolineato anche lui la difficoltà del pezzo eseguito dalla cantante, che si è anche esibita al pianoforte. Anche lei, come Rino Gaetano, è un’artista unica nel suo genere: è questo il parere di Ambra, commossa dall’esibizione che l’ha lasciata senza parole.

Senza parole anche Rkomi, che reputa incredibile l’interpretazione del brano e che la sprona a lasciarsi andare e a uscire dal suo guscio. Infine Fedez ha solo parole positive nei confronti della sua cantante che fa emozionare anche la conduttrice, Francesca Michelin, che ricorda la difficoltà di affrontare il pubblico e i giudici, nel suo passato da concorrente di X Factor.

Linda è in grado di commuovere tutti

Linda Riverditi ha solo 19 anni ma riesce a trasmettere un’emozione difficile da descrivere, alle audizioni di X Factor 2022 è riuscita ad ottenere quattro sì dei giudici con una cover al pianoforte di Coraline dei Måneskin, arrivando dritta al cuore del pubblico presente in sala che le dedica un lungo applauso e una standing ovation. Ma non solo, ha ottenuto anche il plauso proprio di Damiano dei Måneskin. Una ragazza fragile e insicura che sul palco riesce a sfoderare molto di più di quanto si possa pensare, trasformando l’emotività nel suo punto di forza.

Mantenersi imparziali con un talento come quello di Linda è davvero molto difficile e la cantante supera la prova del televoto, passando direttamente al prossimo live senza affrontare la sfida del ballottaggio. Non resta che chiedersi quale pezzo sceglierà per lei Fedez e se Linda riuscirà ancora una volta a far emozionare tutti quanti come ha fatto fino a ora.

