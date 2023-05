Linda Yaccarino prossimo CEO di Twitter?/ Elon Musk: “Ho trovato una donna…”

Elon Musk ha annunciato che a breve una donna potrebbe sostituirlo nel ruolo di CEO di Twitter. Da quando il miliardario di origini sudafricane ha messo le mani sul social dell’uccellino sono molti coloro che hanno storto il naso per via del suo atteggiamento da una parte troppo liberare e dall’altra un po’ troppo “monetizzante”. Di conseguenza Elon Musk, incassando le critiche, si è messo alla ricerca di un nuovo capo dell’azienda e secondo quanto riporta il Wall Street Journal pare che il nome prescelto sia quello di Linda Yaccarino.

A spingere verso tale direzione sono le parole dello stesso CEO di Tesla che ha annunciato via Twitter di aver trovato qualcuno che potrà sostituirlo alla guida della società, da poche settimane rinominata X Corp. Non sono stati fatti nomi ma ha precisato, come ricorda TgCom24.it, che si tratta di una donna. “Sono felice di annunciare che ho trovato la prossima amministratrice delegata di Twitter: inizierà tra sei settimane circa”, il cinguettio di Elon Musk. Ma chi è Linda Yaccarino? In Italia il nome è sconosciuto ai più ma oltre oceano è una manager di grandissimo rispetto essendo al momento il capo della pubblicità di NBC Universal, nota emittente televisiva.

LINDA YACCARINO, PROSSIMO CEO TWITTER? IL RECENTE SONDAGGIO DI ELON MUSK

Sono mesi che Elon Musk parla della ricerca di un nuovo CEO di Twitter, e gli utenti dello stesso social avevano partecipato tempo fa ad un sondaggio in cui si erano detti favorevoli alle sue dimissioni dall’incarico.

Come già fatto in passato, l’ex uomo più ricco al mondo ha ascoltato i suoi fan e si è quindi messo alla ricerca di una nuova figura centrale per Twitter. Linda Yaccarino, da più di 10 anni alla Nbc, si occupa in particolare di trovare i modi migliori per misurare l’efficacia della pubblicità, e stando a quanto sottolineato dal Wall Street Journal, così come riferisce ancora TgCom24.it, ha dato un grande apporto al lancio di Peacock, il servizio streaming supporto dalla pubblicità.

