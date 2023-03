L’indiana bianca/ Film western con Guy Madison su Rete 4, oggi Martedì 7 marzo

L’indiana bianca, film di Rete 4 diretto da Gordon Douglas

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede per il pomeriggio di Martedì 7 marzo alle ore 16:45 la messa in onda del film di genere western L’indiana bianca. La pellicola è stata girata e realizzata nel 1953 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Warner Bros la quale si è peraltro occupata anche della distribuzione in Italia. La regia della pellicola è stata affidata a Gordon Douglas con soggetto e sceneggiatura realizzati da James R. Webb.

Le musiche della colonna sonora sono di Max Steiner, L’indiana bianca è il secondo film (dopo Tamburi lontani del 1951) in cui è possibile ascoltare il Wilhelm Scream, un effetto sonoro utilizzato nel cinema costituito da un urlo acuto per dare voce ai personaggi che muoiono cadendo da grandi altezze. Il nome dell’effetto, coniato dal sound designer Ben Burtt si ispira proprio al personaggio Wilhelm della pellicola L’indiana bianca. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a J. Peverell Marley, mentre il montaggio è stato eseguito da Folmar Blangsted. Il film è stato originariamente distribuito in formato stereoscopico, o più conosciuto tridimensionale e nel cast sono presenti Guy Madison, Frank Lovejoy, Helen Westcott, Vera Miles, Dick Wesson, Onslow Stevens e molti altri attori.

L’indiana bianca, la trama del film

Nel selvaggio West, terminata la guerra di secessione americana, un uomo di nome Miles viene richiamato dal vecchio colonnello che sta cercando l’aiuto dei suoi uomini più fedeli per rintracciare due donne bianche rapite dalla tribù degli cheyenne nel 1862. Molti pensano che siano state uccise ma in realtà la speranza di trovarle cresce sempre di più.

Il colonnello riporta tutte le informazioni a Miles che avrà il compito di riportare a casa le due ragazze. Inizialmente l’ex soldato vorrebbe rifiutare l’incarico perché stanco di quella vita militare fatta di scontri a fuoco e violenza, ma l’incontro con il vecchio amico Johnny, fratello di una delle ragazze scomparse, lo convince ad accettare. Miles parte alla guida di una squadra composta da ex militari in punizione per il loro comportamento oltraggioso, che vedono la missione come un’occasione per redimersi.

Miles e i suoi uomini trovano e prendono le ragazze che dimostrano però di essersi ormai integrate perfettamente nel villaggio e sono contrarie al ritorno a casa, anche perché una delle due, Jennie, sta anche per sposare un indiano di cui è follemente innamorata. Per una serie di drammatici eventi però i soldati si troveranno a combattere contro quegli indiani, contendendosi le due ragazze.











