L’indiana bianca/ Su Rete 4 il film con Gordon Douglas (oggi, 20 febbraio)

L’indiana bianca va in onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, sabato 20 febbraio, alle ore 16.40. Si tratta di un film western del 1953 diretto da Gordon Douglas (Un pugno di fango, C’era una volta un piccolo naviglio, Le avventure di Capitan Blood) ed interpretato da Guy Madison (Anime ferite, Da quando te ne andasti, L’ultima frontiera), Vera Miles (Psycho, L’uomo che uccise Liberty Valance, Sentieri selvaggi), Frank Lovejoy (L’urlo della folla, La belva dell’autostrada, Missione suicidio) e Helen Westcott (Romantico avventurieri, Gianni e Pinotto contro il dottor Jekyll, Il piccolo campo). Il film fu originariamente distribuito in formato stereoscopico, ovvero visibile in 3D con gli appositi occhialini.

L’indiana bianca, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama de L’indiana bianca. La Guerra di Secessione Americana è finita da poco con la vittoria del Nord. Il militare Miles Archer (Guy Madison) però non può riposare. Il suo colonnello infatti lo richiama per segnalargli che due donne bianche rapite dai Cheyenne diversi anni prima, Anne (Helen Westcott) e Jennie (Vera Miles) sono state avvistate in un villaggio indiano. Il suo compito sarà assicurarsi che stiano bene e riportarle a casa. Archer inizialmente rifiuta l’incarico, ma quando scopre che una delle donne è la sorella di un suo caro amico decide di accettare. Parte così con un piccolo gruppo di uomini per rapire le donne dal villaggio indiano e riportarle alla civiltà.

Archer però scopre che le due donne non intendono tornare con loro: Jennie è promessa sposa del capo della tribù, Falco Tonante, mentre Anne, che è stata violentata dagli indiani, teme il giudizio dei bianchi. Nel frattempo, poi, il forte da cui sono partiti Archer e i suoi viene attaccato e devastato dagli stessi indiani di Falco Tonante. I bianchi prendono comunque in consegna le donne, di fatto rapendole contro la loro volontà, ma Jeannie riesce a fuggire per tornare dal suo promesso sposo.



