L’Indiana Bianca/ Su Rete 4 il film con Guy Madison (oggi, 19 gennaio 2021)

L’Indiana Bianca va in onda su Rete 4 alle 16.40 di oggi, martedì 19 gennaio. Girato nel 1953 con il titolo originale di “The charge at feather river” L’indiana Bianca è un film western americano distribuito dalla Warner Bros, per la regia di Gordon Douglas che vede protagonisti alcuni nomi noti di questo genere. Il capitano Miles Archer ha il volto di Guy Madison, attore americano scoperto per caso da un talent scout e diventato uno dei volti più celebri degli spaghetti western sia sul grande che sul piccolo schermo. Lo ricordiamo in particolare per essere stato protagonista della serie tv Wild Bill Hickok, andata in onda in Usa fino al 1958. La stella di Guy Madison oggi lo ricorda sulla Walk of Fame di Los Angeles.

L’Indiana Bianca, la trama del film

La trama de L’Indiana Bianca racconta avventure e disavventure del Capitano Miles Archer, che viene richiamato in servizio dal Colonnello Kilrain per riportare a casa sane e salve Anne e Jennie, due ragazze bianche rapite anni prima dalla tribù degli Indiani Cheyenne. Inizialmente Miles rifiuta ma poi si convince ad intervenire su richiesta dell’amico Johnny, fratello di una delle due donne imprigionate. Gli viene affidata una squadra di uomini colpevoli di vari reati che cercano redenzione con questo incarico.

Il film si svolge nel 1862, nel periodo immediatamente successivo al termine della Guerra di secessione americana e ripropone il classico tema dei film western degli Anni Cinquanta: l’eterna lotta tra bianchi ed indiani. In questo caso però gli eventi prenderanno una piega inaspettata: le due protagoniste, avvistate in un villaggio di nativi americani, daranno del filo da torcere a colui che dovrebbe essere il loro salvatore, rifiutandosi di abbandonare la tribù Cheyenne. Anne rifiuta di tornare a casa poiché ha subito violenza sessuale e teme il giudizio, mentre Jennie ha trovato l’amore nel capo tribù Falco Tonante, di cui è promessa sposa.

Miles Archer rapisce entrambe pensando di riportarle in libertà, ma le ragazze si oppongono e tentano di tornare al villaggio indiano, che ormai considerano la propria casa. Si scatenerà una lotta all’ultimo sangue tra bianchi e Cheyenne tra tante emozioni e colpi di scena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA