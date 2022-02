L’indiana bianca/ Su Rete 4 il film con Guy Madison

L’indiana bianca, film di Rete 4 diretto da Gordon Douglas

L’indiana bianca va in onda oggi, martedì 15 febbraio, a partire dalle ore 16.45 su Rete 4. Si tratta di un film western prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1953 da David Wiesbart e diretto da Gordon Douglas. La fotografia è affidata a J.Peverell Marley con la splendida sceneggiatura curata da James R.Webb.

Interessanti sono anche le musiche curate da Max Steiner. Nel cast troviamo Guy Madison, Frank Lovejoy, Helen Wescott, Vera Miles, Dick Wesson, Onslow Stevens, Steve Brodie e molti altri ancora.

L’indiana bianca, la trama del film: la storia del soldato Miles Archer

La pellicola L’indiana bianca racconta la storia del soldato Miles Archer, poco dopo il termine della guerra di secessione americana. Terminato il conflitto viene infatti chiamato a colloquio dal sergente Kilrain per una comunicazione urgente. Erano state avvistate in un villaggio indiano le due ragazze di nome Anne e Jennie, rapite durante il conflitto nel 1862 dai Cheyenne. L’obbiettivo che viene affidato ad Archer è quello di localizzare il luogo di riferimento e di riportare a casa le due fanciulle.

Inizialmente il soldato non sembra intenzionato ad accettare l’incarico, ancora provato dalle fatiche della guerra. La scossa arriva alla vista di un suo vecchio amico di nome johnny. Quest’ultimo gli confessa di essere il fratello proprio delle due giovani rapite, portando quindi Miles a cambiare idea e ad accettare la sfida. Per l’occasione gli viene affidato un gruppo di soldati sotto punizioni e quindi pronti a dare il meglio di se stessi pur di riscattare la propria posizione. Il gruppo riesce a trovare l’accampamento dove ormai da tempo vivono le fanciulle, trovando però una inaspettata realtà.

Jennie era infatti promessa sposa di Falco Tonante mentre Anne non voleva assolutamente tornare nella società civile a causa dei maltrattamenti continui e sostenuti subiti dagli indiani. Entrambe oppongono quindi resistenza al tentativo di essere tratte in salvo da Archer e i suoi uomini; Jennie infatti nel tentativo di scappare cade in un burrone perdendo la vita. Nonostante l’attacco degli indiani e il furto dei cavalli del gruppo, Miles riesce ad uccidere l’indiano e a mettere in salvo tutti.



