L’indomabile Angelica, Rete 4/ Trama e cast del 4° capitolo della saga, oggi 12 maggio 2024

L’indomabile Angelica, diretto da Bernard Borderie

Domenica 12 maggio 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14,05, il film storico-drammatico del 1967 dal titolo L’indomabile Angelica. La pellicola è il quarto capitolo della saga tratta dal romanzo Angelica l’indomabile scritto da Anne e Serge Golon ed è diretta dal regista francese Bernard Borderie, diventato famoso proprio per avere curato le riprese di ognuno dei cinque lungometraggi di questa serie cinematografica.

Le musiche hanno invece la firma del compositore francese Michel Magne, autore di oltre 100 colonne sonore e responsabile delle musiche di tutta la saga di Angelica.

Eurovision Song Contest 2024, pagelle della Finale/ Angelina Mango in Top10, Grecia e Malta icone, Israele...

La protagonista è interpretata dall’attrice francese Michèle Mercier, molto conosciuta in Italia per aver preso parte a diversi film di successo, come I mostri (1963) di Dino Risi e Alta infedeltà (1964) di Mario Monicelli.

Al suo fianco l’attore e regista francese Robert Hossein, che lavorò con la Mercier anche ne L’amante infedele di Christian-Jaque, e l’attore italiano Ettore Manni, attore molto famoso negli anni ’50 per le sue interpretazioni in Poveri ma belli di Dino Risi e Ladro lui, ladra lei di Luigi Zampa.

UN UOMO VERO/ La serie che fotografa l'America di oggi e le sue contraddizioni

La trama del film L’indomabile Angelica: un viaggio per mare per ritrovare il marito

L’indomabile Angelica prosegue il racconto delle avventure di Angelica, detta la marchesa degli angeli, nella Francia del XVII secolo. Nel capitolo precedente, Angelica aveva perso il suo adorato marito, Joffrey de Peyrac, e da allora cercava di farsi strada nel mondo, monopolizzando il commercio del cioccolato e costringendo suo cugino Filippo, maresciallo di Francia, a sposarla così da ottenere nuovamente un titolo nobiliare.

Filippo viene dichiarato morto a distanza di poco tempo in battaglia, ma il re Luigi XIV, dopo avere capito che non potrà mai averla, le rivela che il suo amato Joeffrey in realtà non è mai morto sul rogo ma che l’uomo è riuscito a fuggire.

Così la protagonista, speranzosa di potersi riunire al suo grande amore, parte alla ricerca del marito intraprendendo un luogo e difficile viaggio per mare.

Anche gli angeli mangiano fagioli/ Trama e cast del classico con Bud Spencer, oggi 12 maggio 2024

Durante il tragitto la nave viene però assalita da una banda di pirati e Angelica finisce per essere venduta come schiava.

In realtà ciò che non sa è che ad averla comprata è proprio Jeoffrey, che ora vive sotto la falsa identità de “il Rescator”, un temibile pirata. Le avventure di Angelica però sono tutt’altro che terminate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA