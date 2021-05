Lindon non sposò Carolina di Monaco, perché?/ “Rinuncia al trono e conversione”

Quello tra Vincent Lindon e la principessa Carolina di Monaco è stato uno degli amori più chiacchierati degli anni Novanta, complice la popolarità dei due protagonisti di questa relazione e, soprattutto, la durata della stessa, cinque anni. Poi, la loro storia terminò con una rottura, senza sfociare nelle nozze, e, stando a quanto emerso nelle ultime ore, alla base del mancato matrimonio potrebbero esserci le condizioni dettate dal padre di Carolina, il principe Ranieri III di Monaco, per dare il proprio benestare all’unione sentimentale tra la figlia e l’attore.

A riferirle è stato il portale cinematographe.it, secondo cui Ranieri avrebbe stilato un elenco di ben otto punti, alcuni dei quali prevedevano che Lindon rinunciasse a qualsiasi pretesa di salire sul trono monegasco, che i due coniugi restassero separati l’uno dall’altra sino al matrimonio, che abitassero a Montecarlo e che Lindon, nato in una famiglia appartenente all’alta borghesia francese, si premurasse di mantenere il proprio nucleo familiare attingendo al massimo dalle proprie finanze.

LINDON E CAROLINA DI MONACO: L’ACCORDO DI MATRIMONIO

Regole piuttosto severe quelle che sarebbero stata dettate dal principe Ranieri III per concedere il proprio lasciapassare al matrimonio tra la figlia, Carolina di Monaco, e Vincent Lindon. Tuttavia, secondo cinematographe.it, vi sarebbero stati altri paletti, ancora più severi di quelli sopra enumerati, che avrebbero realmente messo alle strette il ragazzo. Infatti, in caso di divorzio tra i due, i figli nati dal loro amore sarebbero stati affidati a Carolina o al nonno materno e Lindon, ebreo, avrebbe dovuto convertirsi alla religione cattolica. E ancora: allo sposo non sarebbe stato riconosciuto alcun titolo nobiliare e, sempre in caso di divorzio, non avrebbe dovuto pretendere un soldo, impegnandosi a non parlarne con la stampa e a non divulgare ulteriori dettagli. Tuttavia, questo matrimonio non si fece mai e queste condizioni non vennero mai applicate, con Carolina che, a detta delle cronache di quel periodo, soffrì tantissimo per il mancato coronamento del suo sogno d’amore con il bel Vincent.

