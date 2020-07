Lindsay Lohan/ “’Genitori in trappola’ mi aiutò a superare il divorzio dei miei”

Lindsay Lohan, artista poliedrica di origini americane, spesso e volentieri al centro delle vicende di cronaca rosa, ha raccontato che “Genitori in trappola”, il film che di fatto la fece conoscere al mondo, fu uno strumento terapeutico per superare il divorzio dei suoi genitori. «Non mi sembrava di stare lavorando, allora – la Lohan ricorda la pellicola del 1998, parole riportate dai colleghi di Vanity Fair – mi sembrava soltanto di stare vivendo un’esperienza molto divertente. I miei genitori, all’epoca, si stavano separando – ha aggiunto – e interpretare questi personaggi, alle prese anche loro con le dinamiche di un divorzio, ha reso tutto più facile». In “Genitori in trappola” si racconta la storia di due gemelle, Hallie e Annie, interpretate entrambe da Lindsay Lohan, che devono affrontare il divorzio dei propri genitori. Nella pellicola c’è il famoso lieto fine, ma la vita della Lohan è andata diversamente: «Mi sento fortunata e benedetta ad aver preso parte ad un film del genere – racconta comunque la stessa – come si fa, poi, a non voler recitare?».

LINDSAY LOHAN, LA REUNION DI GENITORI IN TRAPPOLA E IL RITORNO SULLA SCENA MUSICALE

In questi giorni la Lohan ha annunciato via social la reunion del cast di “Genitori in trappola” per celebrare Natasha Richardson, attore protagonista del film che morì nel 2009 dopo un gravissimo incidente sugli sci a soli 45 anni. Il video annuncio della grande riunione ha fatto incetta di like, visto che nel giro di 24 ore ha ottenuto ben 160mila visualizzazioni, a conferma di quanto quella pellicola remake de “Il cowboy con il velo da sposa”, tratta dal romanzo “Carlottina e Carlottina”, rimane senza dubbio una delle più amate dei mitici anni ’90. Lindsay, che su Instagram è una star da ben 8 milioni di follower, è nota anche per i suoi brani musicali, e pochi giorni fa ha pubblicato l’ultimo suo brano dal titolo “Back to me”, il cui video ha già superato quota 1.5 milioni di visualizzazioni.



