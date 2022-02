Lindsey Erin Pearlman, morta attrice di General Hospital/ Era scomparsa da giorni

È morta l’attrice Lindsey Erin Pearlman ed è giallo ad Hollywood. Nei giorni scorsi era stata, infatti, denunciata la sua scomparsa a Los Angeles. La polizia aveva quindi diffuso pubblicamente le foto della 43enne nella speranza di riuscire a raccogliere informazioni utili per ritrovare l’attrice, che era stata vista l’ultima volta domenica scorsa intorno a mezzogiorno. Ma venerdì mattina la polizia ha trovato il cadavere in un quartiere residenziale di Hollywood.

Jean-Luc Brunel, morto amico di Epstein/ Impiccato in cella: era accusato di stupri

Al momento sono in corso le indagini per ricostruire le cause della morte e le circostanze relative alla scomparsa di Lindsey Erin Pearlman, originaria di Chicago. L’attrice, nota per aver recitato nella celebre serie General Hospital, ma anche in American Housewife e altre fiction, aveva avuto ruoli anche nelle versioni televisive di The Purge e Chicago Justice, inoltre vantava una grande esperienza di teatro proprio nella sua città d’origine.

Tony Fuochi, come è morto il doppiatore italiano/ Diede la voce a Super Mario

IL MARITO DI LINDSEY: “SONO DISTRUTTO”

A confermare la notizia della morte di Lindsey Erin Pearlman anche il marito, che ha pubblicato su Instagram un post drammatico. «La polizia ha trovato Lindsey. Non c’è più. Sono distrutto. Condividerò di più più tardi, ma volevo [dire] grazie a tutti per il loro amore e gli sforzi e chiedervi di rispettare la privacy della sua famiglia in questo momento», ha scritto Vance Smith.

Elaine Hendrix, star di Parent Trap, ha espresso il suo dolore in un tweet: «Grazie a tutti coloro che hanno condiviso la denuncia di scomparsa di Lindsey. Sono profondamente rattristata e sbalordita nel condividere che è stata trovata deceduta. Non ci sono altre informazioni da condividere in questo momento. Inviate ai suoi amici e alla sua famiglia l’affetto». Ma c’è anche la conferma del dipartimento di polizia di Los Angeles che ha rilasciato una dichiarazione: «L’ufficio del coroner della contea di Los Angeles ha confermato che l’individuo è Lindsey Erin Pearlman».

IVAN REITMAN, MORTO REGISTA DI GHOSTBUSTERS/ Rese star John Belushi e Dan Aykroyd

© RIPRODUZIONE RISERVATA