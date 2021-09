Linea Verde Radici. Storie dalla terra/ Viaggio in Sicilia con Federico Quaranta

Questa sera, mercoledì 1 settembre, in prima serata su Rai 1 alle 21,25 va in onda lo speciale “Linea Verde Radici. Storie dalla terra”. Federico Quaranta ci accompagnerà in un viaggio attraverso l’intera Sicilia, dai crateri dell’Etna alle isole Egadi. Il conduttore incontrerà gli abitanti di questa Isola: ognuno di loro racconterà il proprio legame con la Sicilia. Ci saranno anche Roy Paci, Moses Concas, Tinturia e Afio Antico: questi artisti si esibiranno tra i templi greci, gli uliveti e le piantagioni di fichi d’India. Con il suo viaggio Federico Quaranta vuole riscoprire le radici della civiltà mediterranea, dal punto di vista storico, culturale, scientifico. Si partirà dalla cima del vulcano Etna, “a muntagna” per i siciliani. Un vulcanologo racconterà le origini dell’Etna e come si sono formati i faraglioni di Aci Trezza, primordiali eruzioni emerse del mare, legati al mito di Ulisse e alla leggenda di Polifemo.

Linea Verde Radici. Storie dalla terra: viaggio in Sicilia

Nel viaggio di “Linea Verde Radici” non mancherà la voce di Giovanni Verga, celebre autore de “I Malavoglia”, che scandirà le tappe del viaggio verso l’entroterra: tra i desertici calanchi di Centuripe, lungo il corso del fiume Simeto. Federico Quaranta ci porterà anche alle miniere del sale di Petralia Soprana e nelle solfatare, raccontate da Leonardo Sciascia e Luigi Pirandello nelle loro opere. Non mancherà una tappa nella valle dei Platani, dove si intreccia mito e archeologia: dal castello di Mussomeli alla necropoli di Sant’Angelo Muxaro, dalle Grotte della Gurfa all’incanto dei templi di Selinunte. Federico raggiungerà anche la Valle del Belice, dove nel 1968 un terremoto devastò molti paesi di montagna. Tra questi, Gibellina “riportata in vita” dall’artista Alberto Burri con il suo Cretto. Il viaggio si concluderà a Marettimo, la più lontana delle isole Egadi.

