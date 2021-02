L’inferno Sommerso/ Su Rete 4 il film con Michael Caine e Peter Boyle (17 febbraio)

L’inferno Sommerso va in onda dalle ore 16.30 di oggi, 17 febbraio, su Rete 4. La pellicola, diretta dal regista Irwin Allen, vede un cast composto da Michael Caine (già attore in Youth diretto dal regista italiano Paolo Sorrentino) Telly Savalas e Peter Boyle (questi attore nella celebre rivisitazione del Frankenstein di Mary Shelley, diretto da Mel Brooks e con Marty Feldman e Gene Wilder). Il regista Irwin Allen si era già cimentato nella direzione di altre pellicole, le quali ebbero un riscontro decisamente diverso da parte del pubblico; il suo controverso modo di lavorare gli valsero l’ironico premio ”alla peggior carriera cinematografica” durante i Razzie Award. Il film è stato diretto nel 1979, e racconta un’avventura condita di scene d’azione mista ad una drammaticità che rende questo film un’opera ancora oggi controversa.

L’inferno Sommerso, la trama del film

La storia de L’inferno Sommerso ruota intorno alle vicende del capitano Mike Turner, pieno di debiti, che durante la notte mentre si trova a bordo della sua nave Jenny perde il prezioso carico che sta trasportando. Nella stessa notte, però, anche la nave da crociera Poseidon è vittima di un incidente, tanto da perdere a sua volta il prezioso carico che trasporta. Il giorno dopo il capitano Mike Turner chiama con sé l’avventuriera Celeste Whitman e il suo collega Wilburg Hubbard con l’intento di recuperare per quanto possibile il prezioso carico che il Poseidon ha perso durante le fasi concitate del naufragio. Tuttavia, comincia a delinearsi uno scenario per nulla incoraggiante: il capitano Mike Turner, aiutato dai suoi collaboratori, quando giunge nei pressi del luogo del naufragio trova il Dottor Stefan Svevo, il quale si è recato sul posto dopo aver ascoltato il messaggio d’allarme lanciato dalla nave, guidato dal suo yacht. Nel relitto trovano dei sopravvissuti, tra cui il sommelier Tex, l’ex marine Frank Mazzetti, sua figlia Theresa, i coniugi Hannah e Harold Meredith e la bella passeggera Suzanne Constantine.

Con il passare del tempo, però, il capitano Mike Turner comprende il vero motivo per cui il Dottor Stefan Svevo è così interessato al recupero della merce nel relitto: all’interno della nave, infatti, ci sono delle casse d’armi che allettano il Dottor Svevo, motivo scatenante per il quale comincia una strenua lotta che vede morire tutte le persone che provano, loro malgrado, ad opporsi ai propositi malvagi del dottore. A pagare il prezzo più alto, però, è lo stesso Wilburg, il quale decide di sacrificare la sua vita in una escalation sempre più alta di azione e drammaticità, perendo in questo modo insieme al relitto del Poseidon che esploderà in seguito ad una battaglia contro l’antagonista principale.



