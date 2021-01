L’inferno sommerso/ Su Rete 4 il film con Michael Caine (oggi, 20 gennaio 2021)

L’inferno sommerso va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 20 gennaio, alle ore 16.40. Si tratta di un film drammatico del 1979, sequel de “L’avventura del Poseidon” del 1972. Il film è diretto da Irwin Allen, regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense famoso per aver girato vari film di genere catastrofico e per la creazione di molte e famose serie televisive come “La famiglia Robinson”, “La terra dei giganti”, “Viaggio in fondo al mare” e “Lost in space”. Gli attori principali de “L’inferno sommerso” sono Michael Caine nel ruolo del capitano Mike Turner, Sally Field che interpreta la giovane avventuriera Celeste Whitman, Telly Savalas nel ruolo del Dottor greco Stefan Svevo, Peter Boyle che interpreta l’ex marine Frank Mazzetti, Jack Warden nel ruolo del cieco Harold Meredith ed infine Shirley Knight nel ruolo della coniuge di Harold, Hannah Meredith. Michael Caine ed Irwin Allen hanno già lavorato insieme nel film “Swarm lo sciame che uccide”, mentre Caine ha lavorato anche con Sally Field nel film del 1987 “Surrender”, conosciuto in Italia come “Mi arrendo e i soldi?”.

L’inferno sommerso, la trama del film

L’inferno sommerso racconta l’avventura del capitano Mike Turner e della nave da crociera Poseidon. Durante una tempesta, il capitano Turner vede la Poseidon naufragare, così il giorno dopo insieme a Wilburg Hubbard e alla giovane avventuriera Celeste Whitman vanno alla ricerca del relitto dove incontrano il medico Stefan Svevo che ha ricevuto l’allarme di soccorso dalla suo yacht. Nel relitto trovano dei superstiti tra cui il sommelier Tex, l’ex marine Frank Mazzetti, sua figlia Theresa in compagnia di Larry Simpson, gli anziani coniugi Hannah ed Harold Meredith, l’infermiera Gina Row e la bellissima passeggera Suzanne Constantine. Ben presto il capitano Turner capisce le losche intenzioni del Dottor Svevo che vuole rubare le casse di armi che si trovano nella stiva del relitto. Da qui inizia la lotta dove cadono in morte molte persone e lo stesso Wilburg che si sacrifica per salvare gli altri compagni prima che il relitto Poseidon esploda.



