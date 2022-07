L’inferno sommerso/ Su Rete 4 il film con Michael Caine

L’inferno sommerso, film di Rete 4 diretto da Irwin Allen

L’inferno sommerso andrà in onda oggi, venerdì 1° luglio, su Rete 4 a partire dalle ore 16.45. Beyond the Poseidon Adventure è diretto nel 1979 da Irwin Allen, regista, produttore e sceneggiatore statunitense. Allen è soprannominato The Master of Disaster per i film di genere catastrofico, quali Il mondo è meraviglioso, L’inferno ci accusa, Mondo perduto, Viaggio in fondo al mare, Cinque settimane in pallone, Kronos – Sfida al passato e molti altri. L’inferno sommerso è il sequel di L’avventura del Poseidon di Ronald Neame.

Il soggetto de L’inferno sommerso è di Paul Gallico; la sceneggiatura di Nelson Gidding; il produttore è Irwin Allen; la fotografia di Joseph F. Biroc; gli effetti speciali di Howard Jensen e Gary Zink; la musiche di Jerry Fielding e la scenografia di E. Preston Ames. Il cast de L’inferno sommerso è composto da attori quali Michael Caine, Karl Malden e Sally Field. Michael Caine è un attore e produttore britannico. Attivo dal 1956, ha recitato in oltre cento pellicole e tra le interpretazioni più famose si ricordano Ipcress, Intrigo a San Pietroburgo, Alfie, Carter, L’uomo che volle farsi re, Quell’ultimo ponte, The Prestige, Inception, Interstellar e in Tenet. Caine ha ricevuto diversi premi, come un BAFTA Award, un Golden Globe per Rita, Rita, Rita e due Oscar, per Hannah e le sue sorelle e Le regole della casa del sidro.

Sally Field è un’attrice statunitense. Nel corso della carriera ha vinto il Prix d’interprétation féminine al Festival di Cannes, il Golden Globe e l’Oscar alla miglior attrice per Norma Rae; l’Oscar e Golden Globe per Le stagioni del cuore. In TV, Field è famosa per la serie tv Brothers & Sisters Segreti di famiglia. Karl Malden è stato un attore e regista statunitense. Attivo per oltre cinquant’anni si è distinto anche come caratterista e protagonista della serie TV Le strade di San Francisco. Nel 1952, Malden si è aggiudicato l’Oscar per il film Un tram che si chiama Desiderio.

L’inferno sommerso, la trama del film

Beyond the Poseidon Adventure, L’inferno sommerso, ha per protagonista il capitano Mike Turner, in navigazione sulla sua barca Jenny. Mentre è in mare perde il carico e durante la stessa notte naufraga anche la nave da crociera Poseidon.

La giornata successiva, con il collega Wilbur Hubbard e l’avventuriera Celeste Whitman, Mike vede un elicottero della marina francese. I tre raggiungono il relitto dove incontrano la squadra di Stefan Svevo, che sostiene di essere un medico greco. Wilbur, Celeste e Mike trovano ancora dei superstiti: Tex, Frank Mazzetti, Theresa, Larry Simpson, i coniugi Hannah ed Harold Meredith, Gina Row e Suzanne Constantine. Di lì a poco, scoprono le vere intenzioni di Svevo, che mira a recuperare le casse di armi in stiva grazie all’aiuto di Suzanne. Come andrà a finire?

