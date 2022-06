L’inferno sommerso/ Su Rete 4 il film con Peter Boyle

L’Inferno sommerso è un film del 1979 che Rete 4 manda in onda oggi, mercoledì 15 giugno 2022, a partire dalle 16.40. Distribuito da PIC Warner Home Video venne prodotto da I Allen per la Warner BR. La regia è di Irwin Allen già conosciuto per aver diretto pellicole catastrofiche come L’inferno di cristallo, Swarm e Il viaggio in fondo al mare. Il cast si arricchisce della presenza di Peter Boyle, figlio di un famoso comico americano degli anni ‘50. Prima di studiare recitazione a New York è stato monaco. La sua carriera ha inizio con la partecipazione alla tournée teatrale La strana coppia. Nel 1974 recita in Frankenstein junior interpretando la parte del mostro. Un altro nome che spicca nel cast è quello di Micheal Caine, vincitore di due Premi Oscar come migliore attore non protagonista per Le regole della casa del sidro, Hannah e le sue sorelle. Nel corso della sua carriera è stato premiato con due Golden Globe come migliore attore per un film musicale per Little voice: È nata una stella e Rita, Rita, Rita. in sessantacinque anni di carriera ha interpretato centoquattordici film, i più famosi sono: Il cavaliere Oscuro I e II, Cars II, Youth la giovinezza, Batman Begins e Vita da strega. Una parte è stata riservata anche a Telly Savalas conosciuto in Italia per aver interpretato negli anni ‘80 il tenente Theo Kojak.

L’inferno sommerso, la trama del film: l’affondamento del Poseidon

L’inferno sommerso racconta quello che è successo al transatlantico Poseidon dopo l’affondamento avvenuto nella notte di Capodanno. Il relitto è in mare in attesa di sprofondare definitivamente. Il capitano Turner ha molti debiti da saldare e la notte dell’incidente il carico e si trovava sulla sua barca lo ha perso in seguito a una tempesta. Si presenta sul luogo accompagnato da Celeste e dal collega Wilburn per recuperare il suo bottino. Il capitano vede un elicottero appartenente alla marina francese allontanarsi verso la costa, mentre nei pressi del Poseidon incontra un medico che dice di aver ricevuto dal suo yacht un SOS proveniente dalla nave. Entrati nel Poseidon, incrociano alcuni superstiti ancora in vita. Nel tentativo di cercar di salvare la vita a queste persone, il capitano scopre che le intenzioni di uno dei soccorritori non sono buone, difatti il suo intento è di recuperare le casse di armi custodite all’interno della stiva della nave. Nel tentativo di portare in salvo i superstiti, Wilburn si sacrifica la vita rinunciando alla bombola d’ossigeno per permettere ad altri naufraghi di salvarsi. Svevo con i suoi uomini sta cercando di portare in superficie le armi. Una volta a galla il capitano e Celeste raggiungono la loro barca, la mettono a moto, ma allertano Svevo che comincia a sparargli addosso per eliminare qualsiasi testimone. Intanto gli altri superstiti che si erano tenuti nascosti sulla fiancata del Poseidon escono allo scoperto per raggiungere la barca che li porterà in salvo. Svevo comincia a sparare su di loro, qualcuno muore, ma altri riescono a salvarsi e ad allontanarsi in mare. All’improvviso il relitto del Poseidon esplode insieme a Svevo e ai suoi uomini.

