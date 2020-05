Linfociti T contro Coronavirus/ Come funzionano e come ci possono aiutare

Pubblicità

I linfociti T aiutano a combattere alcuni virus e ora due studi rivelano che la loro azione può essere efficace anche contro il Coronavirus, perché le persone infette sviluppano questi linfociti T che colpiscono il virus. Entrambi gli studi hanno anche scoperto che alcune persone mai infettate dal nuovo Coronavirus hanno queste difese cellulari, probabilmente perché erano state precedentemente infettate con altri Coronavirus.

Ne parla un articolo della prestigiosa rivista Science. Per i virologi, i dati sono incoraggianti: entrambi gli studi hanno identificato forti risposte dei linfociti T al Coronavirus, facendo ben sperare per lo sviluppo dell’immunità protettiva a lungo termine. I risultati potrebbero anche aiutare i ricercatori a creare vaccini migliori.

Oltre agli anticorpi possiamo dunque contare sui linfociti T per la risposta immunitaria a SARS-CoV-2. I linfociti T contrastano le infezioni in due modi: le cellule T helper stimolano le cellule B e altri difensori immunitari in azione, mentre le cellule T killer prendono di mira e distruggono le cellule infette.

LINFOCITI T E CORONAVIRUS: I DUE STUDI

Un team guidato da Shane Crotty e Alessandro Sette, immunologi dell’Istituto di immunologia di La Jolla, ha indicato quali frammenti di proteine ​virali avrebbero provocato le più potenti risposte dei linfociti T. Hanno quindi esposto le cellule immunitarie di 10 pazienti che si erano ripresi da casi lievi di Coronavirus a questi frammenti virali. Tutti i pazienti avevano cellule T helper che riconoscevano la proteina spike SARS-CoV-2, che consente al virus di infiltrarsi nelle nostre cellule e il team ha rilevato cellule T killer specifiche per virus nel 70% dei soggetti: “Il sistema immunitario vede questo virus e crea un’efficace risposta immunitaria“, afferma Sette.

Un altro studio è stato effettuato dal team dell’immunologo Andreas Thiel dell’ospedale universitario Charité di Berlino: hanno identificato le cellule T helper che colpiscono la proteina spike in 15 su 18 pazienti ricoverati in ospedale. Thiel e colleghi hanno analizzato il sangue di 68 persone non infette e hanno scoperto che il 34% ospitava cellule T helper che riconoscevano il Coronavirus.

Il team di La Jolla ha rilevato ciò in circa la metà dei campioni di sangue raccolti tra il 2015 e il 2018, ben prima dell’inizio dell’attuale pandemia. I ricercatori pensano che queste cellule siano state innescate da un’infezione con uno dei quattro coronavirus umani che causano raffreddori.

LINFOCITI T E CORONAVIRUS: COME POSSONO AIUTARE

I risultati suggeriscono che “una delle ragioni per cui una grande parte della popolazione potrebbe essere in grado di gestire il Coronavirus è che potremmo avere una piccola immunità residua dalla nostra esposizione ai comuni virus del raffreddore”, afferma l’immunologo virale Steven Varga dell’Università dello Iowa.

I ricercatori dunque hanno stabilito che i linfociti T hanno un ruolo contro il Coronavirus: questi articoli sono utili all’intera comunità scientifica perché iniziano a definire la componente “T-cell” della risposta immunitaria. I risultati tuttavia non ci garantiscono per ora che le persone che si sono riprese da COVID-19 siano protette da una reinfezione. È comunque incoraggiante vedere buone risposte dei linfociti T di supporto contro Coronavirus.

I risultati hanno altre implicazioni significative per la progettazione del vaccino, afferma la virologa molecolare Rachel Graham dell’Università della Carolina del Nord. La maggior parte dei vaccini in fase di sviluppo ha lo scopo di suscitare una risposta immunitaria contro i picchi, ma lo studio del gruppo di La Jolla ha determinato che i linfociti T hanno reagito a diverse proteine​virali, suggerendo che i vaccini che assicurano anche il sistema immunitario su queste proteine​potrebbero essere più efficaci.



