L’Inghilterra avrà 5 squadre in Champions League grazie alla vittoria dei Gunners

Le prime partite d’andata dei quarti di finale di Champions League hanno visto dei risultati inaspettati che oltre alla lotta per la coppa finale hanno avuto influenza anche sul ranking UEFA e sulla possibilità di portare un squadra aggiuntiva in Champions League il prossimo anno, come era capitato a Germania e Italia in questa prima edizione. L’Inghilterra avrà 5 squadre in maniera certa grazie alla vittoria 3-0 dell’Arsenal sul Real Madrid che ha permesso di far raggiungere alla Premier League un punteggio di 24,535 impossibile da raggiungere per le squadre sotto nel ranking.

Probabili formazioni Barcellona Borussia Dortmund/ Quote: Flick con i big (Champions League, 9 aprile 2025)

Guardando la classifica attuale della Premier League a partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea sarebbero il Liverpool, capolista indiscussa con 11 punti di vantaggio sul secondo posto occupato dall’Arsenal, unica ancora in corsa in Champions League, il Nottingham Forest, terzo in classifica e rivelazione di questa stagione grazie ai gol del neozelandese Chris Wood e la guida del tecnico portoghese Nuno Espirito Santo. Gli ultimi due posti saranno litigati da quattro squadre che si distanziano di pochi punti, Chelsea e Newcastle a 53 punti, Manchester City a 52 punti e Aston Villa a 51.

Probabili formazioni PSG Aston Villa/ Quote: Marquinhos squalificato (Champions League, 9 aprile 2025)

L’Inghilterra avrà 5 squadre, si riapre la possibilità per l’Italia

L’Inghilterra avrà 5 squadre e dopo la vittoria 1-2 dell’Inter in casa del Bayern Monaco potrebbe tornare ad essere possibile anche per la Serie A, la vittoria dei nerazzurri infatti si è verificata in contemporanea con la sconfitta del Real Madrid che ha fatto scendere il punteggio del ranking de La Liga a 21,678. Per l’Italia invece c’è stata la scalata a 20,187 che potrebbe non finire qua grazie ai risultati che porteranno Inter, Lazio in Europa League e Fiorentina in Conference League, con il Real Madrid con un piede fuori dalla Champions League la Spagna si dovrà affidare al Barcellona, all’Athletic Bilbao, che agli ottavi ha eliminato la Roma, e al Real Betis.

Video Rimini Giana Erminio (0-0)/ Gol e highlights: biancorossi campioni! (Finale Coppa Italia Serie C)

Se l’Italia dovesse riuscire a compiere il sorpasso nel Ranking Uefa si riaprirebbe la possibilità per Lazio e Juventus di entrare in Champions League nella prossima stagione, detto che le uniche abbastanza certe del loro posto ad oggi sono Inter e Napoli, prime due in classifica rispettivamente a 68 e 65 punti e con 10 e 7 punti di vantaggio sull’Atalanta terza. Potrebbero quindi rientrare nella corsa anche Roma e Fiorentina nonostante il settimo e ottavo posto a cui però non sarebbero più permessi passi falsi in queste ultime sette giornate di campionato.