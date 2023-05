Lingotto, Osborne nuovo pres. esecutivo società Agnelli/ E’ l’ex ministro britannico

La società Lingotto Investment Management, sostenuta dalla famiglia Agnelli, ha comunicato l’assunzione di George Osborne, ex ministro delle Finanze britannico, nonché di James Anderson, veterano gestore di fondi, con la possibilità di espandere le sue attività in gestione. La Lingotto Investment è di proprietà di Exor NV, holding degli Agnelli, e si basa sulle attività di investimento della stessa holding, con un asset di circa 3 miliardi di dollari a fine marzo 2023.

“In futuro, Lingotto prenderà in considerazione anche un aumento selettivo della quantità di asset di terzi che gestisce”, ha fatto sapere la società di investimento in una nota, dopo aver comunicato appunto l’arrivo di George Osborne. L’ex ministro britannico sarà il presidente non esecutivo del Lingotto dopo aver ricoperto il ruolo di “tesoriere” della Gran Bretagna dal 2010 al 2016 sotto la guida di David Cameron e prima dell’arrivo di Theresa May. Dall’addio alla politica ha ricoperto molti altri ruoli e al momento risulta essere partner della banca d’investimento Robey Warshaw, così come riferisce stamane il tabloid inglese The Guardian. In merito ad Anderson, invece, il suo ruolo sarà quello di investire in innovazione.

GEORGE OSBORNE PRESIDENTE LINGOTTO: ECCO TUTTI GLI ALTRI RUOLI RICOPERTI

Si tratta di un’altra figura di grande spicco che in precedenza ha lavorato per la Baillie Gifford di Edimburgo, risultando uno dei primi investitori in aziende tecnologiche come Amazon e Tesla. Anderson è inoltre presidente della società di investimenti svedese Kinnevik.

Tornando ad Osborne, quello dell’assunzione nella società della famiglia Agnelli rappresenta l’ennesimo incarico di spicco dopo essere già partner della società di consulenza Robey Warshaw, da cui ha ottenuto un premio di ben 26,5 milioni di sterline l’anno scorso. Inoltre resterà direttore della Osborne & Little, attività di famiglia controllata dal padre Sir Peter Osborne che realizza carta da parati. Inoltre l’ex ministro delle finanze della Gran Bretagna manterrà i suoi ruoli come presidente del British Museum e socio amministratore della società di venture capital 9yards Capital, fondata con il fratello minore, Theo. «Gli obiettivi della società Lingotto – sono le parole del fondatore di Lingotto John Elkann nonché amministratore delegato di Exor – sono di lungo termine: un fatto appropriato in quanto quest’anno celebriamo il Lingotto, la gigafabbrica Fiat di Torino inaugurata un secolo fa nel 1923 dal mio trisnonno Giovanni Agnelli. Pensando proprio al significato della parola ‘lingotto’, ci auguriamo che questo nome storico sia una scelta di buon auspicio per la nuova società».

