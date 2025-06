Seconda prova maturità 2025 per il liceo linguistico, come prepararsi al meglio sui vari argomenti e tracce passate di inglese e francese

MATURITÀ 2025: LE MATERIE DELL’ESAME DI STATO AL LICEO LINGUISTICO

Maturità 2025, in arrivo la seconda prova scritta per gli studenti del liceo linguistico, che sarà basata sulla lingua straniera principale (Lingua e cultura straniera 1) del corso di studi e in particolare incentrata sulla valutazione del livello complessivo di preparazione dello studente con un esercizio di comprensione del testo e una produzione originale.

Questo sarà poi oggetto di discussione al colloquio orale durante il quale i docenti proporranno collegamenti multidisciplinari, anche riguardanti le lingue studiate, con domande eventualmente poste direttamente in inglese, francese, tedesco o spagnolo a seconda del percorso scelto. Come per altri istituti poi, ci saranno le altre due materie scelte dai commissari esterni che saranno italiano e storia dell’arte, mentre tutto il resto degli argomenti sarà affidato ai professori interni.

COME PREPARARSI PER LA SECONDA PROVA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA AL LICEO LINGUISTICO: STRUTTURA E CONSIGLI

La seconda prova Per la Maturità 2025 nei licei linguistici sarà sulla prima lingua straniera del corso di studi, come da regolamento ministeriale quindi, gli studenti dovranno preparare un elaborato scritto e rispondere a 15 domande riguardanti la comprensione di un testo. Il brano può comprendere sia argomenti letterari, come passaggi di testi scritti da autori studiati nel corso dell’anno, ma anche articoli di giornale o contenuti di attualità provenienti da altre fonti. Per prepararsi al meglio, occorre innanzitutto ripassare in generale tutte le lezioni previste nel programma, anche degli anni passati, tenendo in considerazione non solo i libri di testo ma anche le tematiche delle quali si è discusso in classe.

Per quanto riguarda lo scritto, i candidati potranno portare il dizionario, che se usato bene, può rappresentare un validissimo aiuto per la correzione delle parole, mentre per la grammatica occorrerà un riepilogo pre esame, in modo da poter evidenziare le eventuali incomprensioni e approfondire, anche tramite strumenti digitali, cercando di colmare le lacune ancora presenti.

LE TRACCE PASSATE DELLA SECONDA PROVA MATURITÀ AL LICEO LINGUISTICO

Quest’anno come previsto dal Ministero a gennaio, la seconda prova maturità 2025 del liceo linguistico sarà basata sulla prima lingua e cultura studiata, cioè quella che nel corso di studi sono state riservate le maggiori attenzioni, sia come ore di insegnamento che come esercitazioni e conversazione, è utile ricordare quali erano stati gli argomenti scelti in passato, anche per capire come funziona la struttura dell’esame stesso. Per tutti, a prescindere dalla lingua, il brano utilizzato per la comprensione del testo può variare a seconda degli anni e può essere tratto da un articolo di giornale che parla di temi di attualità, il passaggio di un romanzo, ma anche una intervista o uno studio.

Da qui poi sono tratte le domande di comprensione, che hanno come obiettivo la valutazione della preparazione generale dello studente, che dovrà dimostrare anche di essere informato sui temi attuali tipici delle culture della lingua scelta, oltre che conoscere i principali autori di letteratura. Alla Maturità 2024 in inglese era stato proposto un pezzo della novella “Cat’s Eye” di Margaret Attwood, mentre nel 2023 Elizabeth Finch di Julian Barnes. In francese invece era uscito un brano dal libro di Sylvain Tesson, La panthère des neiges nel 2023 e l’anno successivo, Le naufrage de Venise di Isabelle Autissier.