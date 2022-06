Linkedin down: social network del lavoro non funziona/ A utenti messaggio di errore

Linkedin in queste ore è down: il social network, utilizzato per lo più per intrattenere rapporti di lavoro, non ha funzionato come di consueto. Un gran numero di utenti ha segnalato su Twitter di non essere riuscito ad accedere né sul sito né sull’applicazione. Al posto della tradizionale schermata, infatti, è apparso loro un messaggio di errore di host sconosciuto che indica che non è possibile trovare nella rete il server con il nome indicato e invita a riprovare più tardi ad accedere al proprio profilo.

Anche su Downdetector, nota piattaforma online che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato di vari siti web e servizi, sono stati segnalati numerosi malfunzionamenti. In pochi minuti ci sono state diverse centinaia di segnalazioni. Il problema, però, sembrerebbe comunque essere limitato soltanto ad alcuni Paesi (in particolare alcune lamentele sono arrivate da Cile e Argentina, nonché da altri stati sudamericani) o ad un numero ristretto di fruitori del servizio.

In questi istanti dunque Linkedin è momentaneamente down: il social network più utilizzato da coloro che sono in cerca di lavoro non sembrerebbe funzionare in alcuni Paesi del mondo, ma tra questi non ci sarebbe l’Italia. Gli utenti che hanno segnalato dei problemi nel nostro Paese si contano sostanzialmente sulle dita di una mano, a differenza di quanto accaduto in altre zone. Da capire, comunque, se il malfunzionamento tecnico verrà sistemato a breve oppure se si allargherà ad altri Stati.

Per il momento l’azienda di proprietà di Microsoft da parte sua non ha dato alcuna spiegazione ufficiale relativamente a quanto sta accadendo. Gli utenti attendono di saperne di più e soprattutto di potere presto tornare a utilizzare il noto social network come di consueto. Non ci resta dunque che aspettare.

