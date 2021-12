Linneo, cane Blanca/ Il bulldog della fiction si chiama Fiona: “Nata per il set”

Chi è Linneo, cane Blanca

Per tutti è Linneo, il fido bulldog americano di Blanca, ragazza non vedente col sogno di diventare poliziotta protagonista della fiction campione di ascolti su Rai Uno. Ma è Fiona il vero nome del cane di quasi 4 anni, pelo chiaro, occhi color ghiaccio, che ha fatto letteralmente innamorare milioni di italiani.

Tv Sorrisi e Canzoni, per conoscerlo meglio, ha parlato con il suo padrone, Marco Straccia: “Tutti mi dicono che è brava, ruba la scena anche agli attori! In famiglia siamo contentissimi“. Ma qual è la storia di Linneo/Fiona? “L’ho adottata a Pasqua del 2018 poco prima di andare a vivere con la mia compagna. Anche lei ha amato Fiona dal primo istante. Dopo sono nate le noste gemelline senza coda (come le chiamo io): le bambine hanno un rapporto strettissimo con il cane. Vogliono sempre giocare con lei, le danno le crocchette, si addormentano accarezzandola. Ogni volta che vedono Fiona nella fiction, storpiano il suo nome in “Iuta” e “Fiuta” perché non parlano ancora benissimo“.

Linneo, cane Blanca: il suo vero nome è Fiona

Si può dire che Fiona sia un’attrice provetta, come ha spiegato il suo padrone: “Ho conosciuto per caso l’addestratrice cinofila Carolina Basile che ha interagito con il cane ed è rimasta colpita. Fiona è duttile, intelligente e paziente. Insomma, predisposta alla vita sul set“. Solitamente, fa notare Tv Sorrisi e Canzoni, il cane guida per una persona non vedente è un labrador o un pastore tedesco; anche sotto questo aspetto Fiona è speciale: “In due mesi ha dovuto imparare l’andatura lenta e rafforzare il rapporto con la protagonista. Le riprese poi si sono svolte da dicembre 2020 ad aprile“. Fiona però non è stata per tutto il tempo lontana dalla famiglia: “Quando girava a Roma, avevo chiesto che il cane rientrasse a casa. Quando invece per esigenze di copione doveva fare le riprese a Genova, sono andato io a starle vicino“.

Ma Fiona viene pagata come i suoi colleghi attori? Marco Straccia risponde: “Il compenso è previsto. In questo periodo viene spesso invitata nelle trasmissioni tv: sta diventando popolare”. Il successo, però, non le ha dato alla testa: “Durante le riprese la vedevo più reattiva forse perché riceveva maggiori stimoli sul set. Per lei è stata una bellissima esperienza e ogni volta fa festa ai suoi trainer. Fiona si è molto legata alla Giannetta (la protagonista di Blanca, ndr) perché anche fuori dal set la coccolava, le metteva la copertina quando dormiva, la accarezzava sempre“.

