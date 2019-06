Lino Banfi a Caduta Libera/ “Volevo conoscere Nicolò Scalfi, mio nipote acquisito”

Al ritorno dalla pubblicità ecco spuntare un ospite speciale a Caduta Libera al fianco di Gerry Scotti? Di chi si tratta? Ma di Lino Banfi, il famoso nonno Libero, l’attore pugliese che ha deciso di fare una sorpresa all’amico conduttore. A quanto pare l’attore si trova negli studi Mediaset per un’intervista e ha pensato bene di passare a salutare l’amico Gerry Scotti e conoscere il campioncino Nicolò Scalfi che da settimane ormai sta tenendo banco nel preserale di Canale 5. Lui stesso ha rivelato: “Io devo fare un’intervistina con una ragazza nuova di qua…”. Gli applausi non sono mancati per l’attore e lo stesso Gerry Scotti lo ha presentato: “Persino Lino Banfi passando di qua ha voluto conoscere questo ragazzino di 20 anni che è il super campione del nostro gioco”. Clicca qui per vedere il video del momento.

LINO BANFI INCONTRA NICOLO’ SCALFI

Lino Banfi si avvicina a Nicolò Scalfi e gli stringe la mano e poi commenta: “Un altro nipotino acquisito per Nonno Libero”. Poi l’attore svela: “Io sono passato per due motivi, il primo è che non ti vedo da tempo, poi perché tra venti giorni sarà il mio compleanno, compirò 83 anni e poi perché questi studi mi ricordano una vita”. Gerry Scotti rivela di averlo trovato per le scale e che non si tratta di una visita o una sorpresa organizzata ma poi si commuove quasi ringraziandolo non per l’arrivo a Caduta Libera ma per quello che ha avuto modo di imparare da lui: “Ho avuto l’onore di fare l’attore al tuo fianco e sei l’uomo che in quel settore ma più insegnato qualcosa nella vita”. Alla fine è Lino Banfi che ci regala la frecciatina finale tornando a parlare della questione Unesco: “Sono venuto anche con la mia carica di ambasciatore dell’Unesco, voglio vedere se c’è un patrimonio da coltivare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA