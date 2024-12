L’emozione di diventare padre, poi nonno; per Lino Banfi le infinite gioie della vita proseguono e si amplificano ora che, da qualche giorno, è diventato anche bisnonno. Sua nipote Virginia ha dato alla luce la piccola Matilde Lucia, portando nel cuore dell’attore un’ulteriore ventata d’amore. Ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In, si è raccontato proprio nel merito questo lieto evento con tanto di aneddoti toccanti legati inevitabilmente alla memoria della sua amata e compianta moglie, Lucia Zagaria.

Rosanna Banfi, chi è la madre di Virginia/ "Papà Lino Banfi sta bene e presto diventerà bisnonno!"

“Mia nipote Virginia avrebbe dovuto partorire tra qualche settimana, il periodo doveva essere quello dell’Epifania; invece la dottoressa che l’ha assistita in questo periodo le ha detto che bisognava anticipare di qualche settimana”. Inzia così Lino Banfi nel raccontare il lieto evento della nascita di Matilde Lucia che lo ha dunque reso bisnonno. Da qui arriva il particolare aneddoto, il filo rosso tra la nuova vita e il commosso ricordo di sua moglie Lucia.

Chi è Lino Banfi/ L'attore pronto per "Un medico in famiglia": "non servirebbe realizzare tredici puntate"

Lino Banfi a Domenica In: “Quando è nata la mia pronipote ero al cimitero da mia moglie Lucia…”

“Mia nipote Virginia è stata ricoverata il 10 dicembre e io pensavo: ‘Speriamo che tira avanti un po’ fino al giorno di Santa Lucia, senza soffrire…’. Me lo sono tenuto per me ovviamente”. Prosegue così il tenero racconto di Lino Banfi a Domenica In a proposito dell’esperienza di essere diventato bisnonno: “La mattina siamo andati a fare gli auguri a Lucia, appena stavamo aprendo la sua tomba è arrivata la chiamata… Si può credere, non credere, ma qualcosa c’è che permette alle cose di intrecciarsi tra loro. Quindi automaticamente si chiama Matilde Lucia”.