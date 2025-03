Verissimo, Lino Banfi racconta la nascita della pronipote

Lino Banfi torna a Verissimo da Silvia Toffanin e racconta la nascita della piccola Matilde, la pronipote e figlia della nipote Virginia, un evento che ha portato ovviamente grande felicità nella famiglia del comico e attore pugliese.

“La nonna non ha fatto in tempo a conoscerla. Tanti 85 enni non si aspettano di vivere una partita così, l’arbitro non ha fischiato per me e questa quarta età è arrivata all’improvviso, è un periodo che sto vivendo in maniera strana. Una combinazione strana è che io e Rosanna siamo partiti da Canosa di Puglia quando lei aveva tre anni, siamo venuti a Roma alla stessa età, me la ricordo bene questa cosa, ora faccio il cavalluccio con Matilde e i nipoti si arrabbiano perché con loro non lo facevo”. Il momento del parto non è stato semplice, è stata una quindicina di ore del parto: “Quando si comporterà male glielo dirò, dovrà essere gentile con me. E’ successo tutto all’improvviso e neanche nell’ospedale in cui avrei dovuto, visto che alla fine è accaduto al Gemelli, che è un ospedale più pronto per questo genere di situazioni” le parole dell’attore.

Amici, Sarah Toscano e Holden sono fidanzati? I due cantanti beccati di nuovo insieme/ Ecco dove

Lino Banfi, la menopausa precoce della nipote Virginia

La nipote Virginia aveva raccontato il suo calvario, con la menopausa precoce che l’aveva colpita: poco prima di sposarsi aveva smesso definitivamente di prendere il contraccettivo in pillola per via del desiderio di lei e del marito di avere un figlio dopo il matrimonio. Nel corso del tempo, però, si è accorta che il ciclo mestruale non arrivava mai: “All’inizio ho pensato fosse normale, erano più di dieci anni che prendevo la pillola. Magari era legato allo stress per i preparativi delle nozze.” ha dichiarato la ragazza, ma dopo un anno si è sottoposta a visite specialistiche e ha scoperto la diagnosi che l’ha sconvolta.

Martina e Ciro seguono il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ "Ecco cosa ne pensiamo"

Sulla nipote Virginia, Lino Banfi ha confidato: “E’ cambiata in questi mesi, la bambina la guarda fissa e questa cosa io la vedo, la sento, è diventata più dolce. Ora sta nascendo il banfismo, forse faranno un vocabolarietto”.