Lino Banfi a Verissimo: "Pippo Baudo? Con Berlusconi, Bergoglio e Baudo formavamo le 4 B, sono rimasto solo io"

L’amato attore Lino Banfi è intervenuto nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, parlando della sua carriera e della vita: “Ho fatto di recente un film con Pio e Amedeo e un docufilm sulla mia vita, speriamo che i frutti diventino maturi molto presto. Ho fatto tante cose e sono legato a tanti colleghi. Pippo Baudo? Abbiamo giocato spesso con la storia delle 4 b: Baudo, Berlusconi, Bergoglio e Banfi. Tutti del 1936. Sono rimasto solo io adesso purtroppo, spero però di restarci a lungo, non voglio chiamare la morte”. Banfi è poi stato raggiunto in studio dal cognato Nicola, un uomo al quale è sempre stato legato fin dagli inizi della storia d’amore con Lucia.

Lino Banfi e l’amore con Lucia

L’attore pugliese ha raccontato in passato la sua speciale storia d’amore con la moglie Lucia. L’artista ha aperto la scatola dei ricordi: “Lei mi ha aiutato molto, ha seguito le follie di un pazzo che voleva diventare famoso. Invece di spingermi a cercare un posto fisso, lei più pazza di me, ha lasciato la sua attività.

Faceva la parrucchiera, guadagnava bene in quel periodo e manteneva la famiglia. Per seguire me, a fare la fame, ha lasciato tutto. La mia vita è una storia piena di incroci e passaggi a livello, però ho superato tutto e grazie a lei” ha raccontato Lino Banfi ricordando i sacrifici fatti dalla moglie in passato.