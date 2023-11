Lino Banfi abbandona Ballando con le stelle 2023?/ Milly Carlucci aggiorna: “Ho cercato di bloccarlo e…”

Lino Banfi abbandona Ballando con le stelle 2023? Aggiornamenti in diretta su Rai Uno

Sul finale della terza puntata di Ballando con le stelle 2023, Lino Banfi ha annunciato di volersi ritirare dalla gara. Una notizia che ha spiazzato tutti, dalla giuria al pubblico, e sulla quale Milly Carlucci ha cercato di far ragionare l’attore. La conduttrice ha inizialmente preso tempo fino alla fine della puntata, poi ha strappato a Lino la promessa di rifletterci almeno fino alla nuova puntata. Qualche giorno dopo, come stanno le cose?

Lino Banfi si ritira da Ballando con le stelle?/ "Sabato ci sarò, ma non per gareggiare…"

Se ne parla in diretta a La Volta Buona con i tribuni di Ballando con le Stelle e la coppia Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Rossella Erra svela di averci parlato dopo la puntata: “Gli ho chiesto di non andare via, di rimanere”, ha ammesso.

Milly Carlucci spera di convincere Lino Banfi a rimanere a Ballando: i retroscena a La Volta Buona

Caterina Balivo rivela però di avere degli aggiornamenti da Milly Carlucci sul destino di Lino Banfi a Ballando: “Io volevo bloccare Lino, cercherò in tutti i modi di non farlo abbandonare, non può andare via, aiutatemi a convincerlo!” sono state le parole della conduttrice. Ricky Tognazzi dice allora la sua: “Lino sente di aver raggiunto un apice e sente di andare via sugli allori piuttosto che ricevere qualche critica.” Per Simona Izzo, invece, la scelta di non lasciare che una giuria ti giudichi a 87 anni con delle palette è comprensibile, d’altra parte lui ha accettato di mettersi in gioco quindi “per me deve continuare”. A chiudere il discorso è Caterina Balivo con l’annuncio finale: “Lino è quasi convinto di abbandonare ma lo annuncerà solo sabato sera.”

Lino Banfi, il ritiro agita Ballando con le stelle?/ Tripoli: "Non so se ci ripensa"

