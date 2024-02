Lino Banfi al centro dell’ironia sui social sbotta a Domenica In/ “Ecco perché non ridevo a Sanremo 2024

Lino Banfi sbotta a Domenica In: “Non ci ho capito un ca**o”

Sta andando in onda in diretta Domenica In Speciale interamente dedicata al Festival di Sanremo 2024, evento condotto per l’ultima volta da Amadeus e che si è concluso ieri sera con la vittoria di Angelina Mango. Sui social la kermesse canora è ovviamente sempre molto commentata e non mancato i meme sui momenti più divertenti della serata. E ieri agli occhi attenti del web non è sfuggito un dettaglio: Lino Banfi sembrava non divertirsi per nulla durante lo show. Ospite oggi da Mara Venier, l’attore pugliese ha ironizzato sulla questione.

Nel dettaglio, infatti, Lino Banfi prima ha ammesso: “Perché tutti i giovani che cantano, soprattutto il rap, si tolgono il microfono da davanti? Già abbiamo problemi” E subito dopo ha inscenato una gag con Emma. Subito dopo, però, Lino Banfi è sbottato: “Io ero li seduto ieri sera e tutti avranno detto vedi che posto bellissimo vicino a Mara e Matano invece io stavo proprio dietro il maestro De Amicis ed ho visto tutto il Festival ieri sera secondo le cervicali e le scapolo omerali del maestro, che ca**o ho capito? Niente! E poi tutti mi dicono la sera nei social ‘perché non ridi? Come faccio a ridere se non capisco quello che dicono?!”

Lino Banfi al centro dell’ironia dei social: “Non ne può più!” “Tra un po’ si addormenta”

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2024 sui social, soprattutto su X, in molti hanno notato la faccia non particolarmente allegra di Lino Banfi ed i commenti ironici ed i meme si sono sprecati. Qualcuno ha scritto postando al sua voto: “Io come Lino Banfi alle feste” mentre altri hanno aggiunto: “Lino Banfi non ne può più”

Insomma, dopo i meme sui social, oggi a Domenica In Lino Banfi si è sfogato chiarendo una volta per tutte perché ieri al Festival non era particolarmente allegro: in pratica sentiva poco e non vedeva nulla e dunque non si è goduto appieno la kermesse. Di seguito il video di Lino Banfi ieri a Sanremo al centro dell’ironia sui social.

Sanremo lo seguono 2 tipi di persone:

Chi come Mara e chi come Lino Banfi #sanremo2024 pic.twitter.com/Eb8VKqZ35G — Gheb Twitta Cose👾 (@ilGheb) February 10, 2024













