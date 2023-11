Lino Banfi: “Ballando con le stelle? Lascio, non mi piace uscire da perdente”/ “Ho accettato per mia moglie…”

Lino Banfi, la decisione su Ballando con le stelle 2023

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 8 novembre, Lino Banfi conferma la volontà di lasciare Ballando con le stelle 2023. L’attore che, sin dalla prima puntata, ha conquistato pubblico e giuria del programma di Milly Carlucci raccontando non solo la storia della sua vita artistica, ma soprattutto l’immenso amore che lo ha unito per tutta la vita alla moglie Lucia, ha deciso di ritirarsi. Una scelta annunciata in diretta dallo stesso Banfi e che ha spiazzato tutti al punto che Milly Carlucci e la giuria hanno provato a fargli cambiare idea. Oggi, però, sulle pagine di Chi, Banfi conferma l’intenzione di ritirarsi pur stando bene fisicamente.

“No, no, io mi sento benissimo. Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l’avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti. Io decido sempre da solo. Ho solo aspettato il momento giusto per dirlo. So come funziona il programma: dalla quarta puntata si comincia a parlare seriamente di ballo e io non ho gli anni né la forza per andare fino in fondo. Meglio ritirarmi vittorioso, dopo aver fatto tre o quattro cose buone. Volevo essere io a decidere quando lasciare: non andarmene da perdente”, ha detto.

Lino Banfi ricorda la moglie Lucia

Lino Banfi, dunque, sembra aver deciso e, stando alle sue parole, difficilmente cambierà idea. Nel corso dell’intervista a Chi, inoltre, l’attore ha ricordato la moglie Lucia e proprio per lei ha deciso di partecipare a Ballando dopo aver rifiutato la proposta di Milly Carlucci diverse volte.

“Quando stava finendo i suoi giorni e non riconosceva più nessuno, ho passato brutti momenti, ero incazzato veramente con tutti, anche con chi non dovevo. Con i medici che cercavano di evitarle la sofferenza. Così mi sono arreso e ho iniziato a supplicare di farla morire serenamente. Se ho accettato di fare Ballando dopo 18 anni che me lo chiedevano, è stato anche per fare un piacere a lei”.

