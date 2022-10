Lino Banfi “Commosso davanti al Papa”/ “Su mia moglie Lucia Zagaria ha detto…”

Nel podio della vita di Lino Banfi non può non esserci ovviamente la moglie Lucia Zagaria, la donna della sua vita. “Abbiamo fatto sessant’anni di matrimonio e 10 di fidanzamento, quindi stiamo insieme da una vita“, ha dichiarato il popolare attore a Italia Sì. Con la sua proverbiale simpatia ha raccontato anche un aneddoto sulla moglie: “Come tutte le persone di una certa età non ci sentiamo, ma nessuno vuole ammetterlo. Mi sente parlare dell’Unesco e di patrimoni dell’umanità, allora mi dice che il nostro matrimonio è dell’umanità, non aveva capito patrimonio…“.

Battute a parte, Lino Banfi ha rimarcato il peso della moglie nelle sue decisioni, come quando decise di lasciare il mondo dello spettacolo. “Avevo fatto 8 anni di avanspettacolo, ma la paga che avevo non bastava, pur saltando i pasti. Non bastavano, quindi decisi di lasciare e di trovarmi un altro lavoro“. Invece è poi arrivato il successo. Non sono mancate comunque le battute: “Noi faremmo felici la nuova presidente del Consiglio, perché siamo fratelli di taglia…“, ha detto ad esempio a Mauro Coruzzi, presente in studio.

L’INCONTRO TRA LINO BANFI E PAPA FRANCESCO

Lino Banfi ha parlato a Italia Sì anche del suo rapporto con le colleghe: “Capisco il garbo e la misura. Come fa uno scemo come me, non bello ma simpatico? Meglio non osare, ho sempre avuto grande rispetto, per questo mi volevano bene tutti. Ma per Edwige Fenech c’è un affetto speciale. L’ho conosciuta quando aveva 18 anni, ora ci telefoniamo spesso“. Sul podio però mette Totò dopo la moglie Lucia Zagaria: “L’ho incontrato in due occasioni, la prima per una lettera di raccomandazione. Mi accolse in vestaglia e mi disse di cambiare il cognome, perché i diminutivi dei nomi portano bene, quelli dei cognomi no. Non so se aveva ragione, ma sicuramente mi è andata bene“. Sul podio anche Papa Francesco, che Lino Banfi ha incontrato: “Gli scrissi una lettera, era pure cominciata la guerra quindi pensavo che non avrebbe avuto tempo per rispondermi, invece lo ha fatto“.

Ma all’incontro Lino Banfi non è riuscito ad andare con la moglie perché stava poco bene. “Mi chiese perché non c’era, gli spiegai che era influenzata. Cominciammo a chiacchierare e gli feci due domande. La mia era di diventare il giullare del papa, lui mi chiese un esempio e allora gli raccontai una barzelletta sui frati di San Giovanni Rotondo. Mia moglie invece voleva sapere se potessimo morire insieme. Quando vide che mi stavo commuovendo, mi ha detto ‘magari avessi questo potere’ ed è stato bellissimo, è un grande uomo. Quando gli ho chiesto se ci sarebbe stato il rischio di diventare amici, mi ha detto che lo eravamo già“. Infine, un simpatico appello per la figlia, che sarà protagonista a Ballando con le Stelle: “Votate Rosanna!“.











