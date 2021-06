Lino Banfi commosso per la moglie Lucia Zagaria/ La dedica a Oggi è un altro giorno

È un momento toccante e molto romantico quello che Lino Banfi regala al pubblico di Rai1 nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, 4 giugno. L’attore pugliese, che cura una simpatica rubrica all’interno del programma condotto da Serena Bortone, ha deciso di raggiungere lo studio dove ha chiesto di poter avere due minuti per fare una dedica speciale. Banfi ha mandato un pensiero a sua moglie Lucia Zagaria che lo segue da casa e con la quale ha condiviso quasi tutta la vita. “Io non volevo fare questa cosa, però siccome l’ho promesso a Lucia… – ha esordito Lino – Ogni tanto, noi due a casa ci prendiamo la mano e io le dico in dialetto pugliese ‘Sono 70 anni che stiamo insieme’, perché noi facciamo 60 anni di matrimonio adesso più 10 di fidanzamento. Allora mi viene sempre da accennare…”

Lino Banfi e la dedica romantica alla moglie Lucia su Rai1

L’ultima frase da lui pronunciata ha dato il via alla dedica in musica sulle note della bellissima “Insieme” di Mina. Cantata in studio da Memo Remigi e Jessica Morlacchi, la canzone ha fatto commuovere Lino Banfi, il cui pensiero è per la moglie Lucia. La donna è da tempo affetta da Alzheimer, una malattia di cui spesso ha parlato Lino nel corso delle sue interviste. Una volta, intervistato da Mara Venier, l’attore ha ironizzato dichiarando: “io voglio talmente bene a questa donna… che le ho detto ‘Lucia, guarda, la maggior parte della gente che muore sono uomini quindi non ti preoccupare, alle donne tocca dopo’”.

