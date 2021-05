Lino Banfi con un occhio insanguinato su Rai1/ “Capillare rotto, è successo stanotte”

Chi si è sintonizzato su Rai 1 nel corso della nuova puntata di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone per seguire la rubrica dedicata a Lino Banfi, si sarà preoccupato nel vedere il celebre attore publiese con un occhio completamente rosso. Prima che si pensi al peggio, è lui, col suo consueto spirito, a chiarire quanto accaduto: “Oggi è successa una cosa strana. Stamattina mi sono svegliato, mi sono guardato allo specchio e mi son spaventato. Non mi aspettavo di vedere questo. Pare che sia un capillare rotto, stanotte potrei aver fatto uno starnuto, un colpo di tosse…”. Poi però scherza: “Io invece credo che sia una congiuntivite da parenti. Quando arrivano i parenti stretti, i congiunti, e iniziano a dire ‘mi serve questo, mi serve quello’, alla parola ‘mi serve’ mi fanno male gli occhi è tà, la congiuntivite!” Nulla di preoccupante, dunque, per l’amato attore che, dopo aver tranquillizzato i telespettatori, risponde alle domande ricevute da alcuni da casa e regala poi al pubblico qualche divertente aneddoto del suo passato. Poi conclude con un’ultima battuta: “Caro pubblico, guardatemi, se potete, di buon occhio!” Grosse risate in studio.

