Lino Banfi contro Beppe Grillo/ “Togliere voto agli anziani? Fondo partito dei nonni”

Beppe Grillo propone di togliere il voto agli anziani? Occhio, perché Lino Banfi è pronto a sfidarlo lanciando “il partito dei nonni”. E guai a sottovalutare l’iniziativa dell’attore: chiedere a Piero Fassino per scoprire cosa può succedere a sfidare un comico (“Grillo si faccia un partito e vediamo quanti voti prende”). Dalle pagine de “Il Messaggero” è proprio colui che venne nominato rappresentante italiano all’Unesco dal M5s a bocciare la proposta del fondatore:”Provocazione per provocazione mi viene da rispondere una cosa sola. Che quasi quasi fondo il partito dei nonni: siamo 14 milioni in Italia, vuoi vedere quanti voti gli porto via? Sul simbolo sono ancora indeciso, forse lancerò anch’io il mio concorso su internet (ride…) ma il nome è già bello chiaro: Nolink”. Ovvero:”Nonni liberi incaz….”.

Il nome del “nuovo partito” di Lino Banfi è certamente d’impatto, ma l’amatissimo “nonno Libero” chiarisce che la sua resta una provocazione:”Paura ehhhh. Noooo tranquilli, non scendo in politica. E poi, permettetemi la battuta, come faccio a non essere grato a Di Maio. Mi sta consentendo di lavorare per far entrare fra i siti patrimonio dell’Unesco il mio paese: Canosa di Puglia. Che da noi è nota come la piccola Roma. Piuttosto, vorrei dire una cosa in qualità di nonno italiano ad honorem che è il mio profilo da qualche tempo. Io, come leader del Nolink, non intendo difendere solo i nonni. Più passa il tempo e più mi rendo conto che per risolvere qualche problema italiano dovremmo fare una specie di alleanza fra vecchi a giovanissimi. Posso dire una cosa seria? Non vedo perché dobbiamo penalizzare i meno giovani togliendogli il diritto di votare ma sono favorevolissimo al voto ai sedicenni”. Banfi si schiererebbe piuttosto “contro quelli di mezzo” perché “fanno pochi figli”, ma lasciando da parte gli scherzi il comico precisa:”Io non rinuncerei in nessun caso al diritto di voto, neanche se mi esentassero dal versare le tasse”. Certo, se davvero decidesse di lanciare un partito dei nonni, Banfi avrebbe le idee chiare:”ggi chi supera una certa età ha diritto a qualche sconticino sui bus e cose così. Invece, noi proponiamo che lo Stato faccia un bel regalo a chi supera gli 80 anni. Una bella crociera per tre. Beh si, si suppone che chi supera quell’età sia accompagnato da una persona con gli stessi anni. Entrambi avranno bisogno di una terza persona a sostegno. Si: una crociera per tre! Altro che toglierci il voto”.

