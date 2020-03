Lino Banfi/ “Coronavirus? Dovevo morire a 10 anni, ho avuto…” (Domenica in)

Lino Banfi sarà oggi ospite a Domenica In, in collegamento video, dopo lo slittamento dell’intervista della scorsa settimana. In una puntata quasi completamente dedicata all’informazione sul conronavirus, il volto di nonno Libero di “Un medico in famiglia” probabilmente ribadirà il concetto già espresso nei giorni scorsi, cioè la necessità di sentirci tutti uguali, anche di fronte all’emergenza. Nelle scorse settimane, con la diffusione dell’emergenza da Covid-19 e gli effetti devastanti diffusi soprattutto su individui di età avanzata, Lino Banfi ha preso la parola, sottolineando che la vita di una persona anziana vale esattamente quanto quella di chiunque altro: “Se muore un nonnino non è che abbia meno valore della morte di una persona più giovane”, ha spiegato l’attore ad Adnkronos. Ma non è tutto. Lino Banfi ha anche ribadito l’importanza di lavarsi le mani e di come questa buona abitudine possa contribuire a combattere la diffusione del virus.

LINO BANFI: “DICO AI VECCHIETTI COME ME DI NON AVERE PAURA”

Anche oggi pomeriggio Lino Banfi strapperà una risata ai telespettatori di Domenica In. D’altra parte, è stato proprio l’attore a sottolineare questa sua peculiarità del suo carattere, nell’intervista rilasciata pochi giorni fa ad Adnkronos: “il mio mestiere mi insegna a sorridere e far sorridere anche nei momenti tristi”, ha detto Lino Banfi, “possiamo dire che almeno una cosa buona questo coronavirus l’ha fatta: ha insegnato a tutti gli italiani l’abitudine di lavarsi le mani, spesso e bene”. Tuttavia, a dispetto dell’emergenza sanitaria, il volto di nonno Libero ha ammesso di sentirsi al sicuro. “Da bambino – ha spiegato – quando ancora vivevo a Canosa di Puglia, ho avuto in serie tifo, paratifo, malaria ed epatite virale… dovevo morire a dieci anni – ha ricordato Lino Banfi – e oggi che ho 84 anni posso dire che quelle malattie mi hanno fortificato e rafforzato”.

LINO BANFI: “VITTORIO CECCHI GORI? IL CARCERE PUÒ FARGLI MALE”

Lino Banfi negli ultimi giorni si è espresso anche su una vicenda che tanto ha fatto discutere i principali salotti televisivi: l’arresto di Vittorio Cecchi Gori. La famiglia, in vista del pessimo stato di salute del noto produttore, ha infatti annunciato una battaglia per consentirgli di poter scontare la pena agli arresti domiciliari; una scelta che l’attore ha condiviso a gran voce, contribuendo alla causa con il seguente appello: “Sarei felicissimo se dessero i domiciliari a Vittorio Cecchi Gori. Non è solo un fatto di età ma di salute. Andare in carcere – ha detto l’attore ad Adnkronos – può fargli solo male. Mi auguro di cuore per amicizia e perché sono più grande di lui di età che possa stare a casa. Hanno concesso i domiciliari – ha sottolineato infine Lino Banfi – a gente che ha fatto cose molto più gravi”.



