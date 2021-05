Lino Banfi/ “Credo tanto in Dio, sono il suo giullare”

Nel consueto appuntamento a Oggi è un altro giorno, Lino Banfi ha ripercorso la sua carriera ma non solo. Il celebre attore, dopo aver ricevuto la domanda di un sacerdote, ha parlato del suo rapporto con la fede, ricordando il periodo trascorso in seminario da giovane: «Da ragazzo ho fatto quattro anni di seminario ad Andria, mi hanno formato molto come ragazzino: sono entrato all’età di 11 anni, sono uscito quando ne avevo 15. Eravamo in un periodo post-bellico, io ero in seminario anziché giocare con bambini (ride, ndr). Ancora oggi so tutte le preghiere latine – ha proseguito l’artista nello studio di Serena Bortone – mi hanno formato molto: lettere, filosofia, teologia sono grandi esperienze».

Lino Banfi ha poi aggiunto sempre a proposito del suo rapporto con la fede: «Io credo tanto in Dio che sono diventato, nel mio cervello, il giullare di Dio: io gli racconto le barzellette a Dio e lui ride, si diverte». Dopo un siparietto divertente con tanto di barzelletta, Lino Banfi ha tenuto a ricordare un dettaglio: «Noi pensiamo che Dio voglia amore per lui, ma in realtà lui vuole che ci vogliamo bene tra di noi, soprattutto in questo periodo maledetto, da dove stiamo uscendo e ne usciremo alla grande tra non molto».

