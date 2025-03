Lino Banfi e la vita da bisnonno: “E’ un regalo di mia moglie dal cielo”

Da poco tempo il noto attore pugliese Lino Banfi è diventato bisnonno di Matilde, la pronipote venuta al mondo grazie alla sua nipote Virginia, con la quale ha ritrovato la felicità, proprio lei che era ormai convinta di non riuscire a vivere quel genere di emozione, come sottolineato da Lino Banfi in una intervista concessa tra le colonne di Oggi. “Questa bambina non doveva nascere: a mia nipote Virginia avevano diagnosticato la menopausa precoce, il che vuol dire che non può avere figlio” ha raccontato l’attore pugliese.

E riguardo alla nascita di Matilde, Lino Banfi si è detto certo dell’intervento dell’ex moglie Lucia: “Ma io sono sicuro che, dal cielo, ci abbia messo lo zampino la mia adorata moglie Lucia” ha detto tra le pagine di Oggi il noto artista e cabarettista pugliese soffermandosi sul lieto evento.

Lino Banfi torna sul set di Un medico in famiglia?

Non è da escludere che nei prossimi anni possa riaprirsi il set di Un medico in famiglia, una delle serie italiane più amate e capaci di tenere compagnia per più di quindici anni al pubblico. Riguardo alla serie con Lino Banfi, sono anni che si vocifera di un possibile ritorno sulle scene, con il cast che si ritroverebbe per regalare ancora qualche puntata, un grande desiderio di Lino Banfi, manifestato anche tra le pagine del magazine Oggi in una intervista concessa in queste ore:

“Mi piacerebbe rigirare 4 o 5 puntate di Un medico in famiglia, di nuovo tutti i Martini insieme per una bella festa. Sono stato a Cinecittà, ho visto la “nostra” casa intatta e un ulivo che piantai ai tempi, mi sono commosso” ha ammesso Lino Banfi.

