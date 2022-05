Lino Banfi e la figlia Rosanna/ Lei “Fu mio padre a farmi nascere”, lui “un mostro!”

Lino Banfi e la figlia Rosanna si raccontano da Francesca Fialdini

Lino Banfi e la figlia Rosanna hanno aperto l’appuntamento di oggi con Da Noi a Ruota Libera, la trasmissione del pomeriggio domenicale di Rai1 condotta da Francesca Fialdini. Banfi è felicemente sposato da molti anni con la stessa persona ed in merito ha commentato: “Ancora oggi a distanza di anni, nonostante le guerre che ci sono state e che potranno esserci, le pandemie, eccetera, dovevamo cambiare di carattere. Quando chiedo ai ragazzi se usano dire ‘ti amo’, mi guardano strano, invece è molto bella, anche quando hai 86 anni”. La loro è una storia familiare rara, ricca d’amore.

La prima volta che Lino Banfi ha presentato la figlia in tv lo ricorda molto bene: “Me lo ha detto troppo tardi forse che voleva fare l’attrice, a lei piaceva molto l’arte del disegno”, ha commentato l’attore. La figlia ha ricordato quando fu accompagnata da papà Lino a fare un provino per i fotoromanzi. Rosanna e Lino Bandi insieme debuttarono nel 1987 sul palco dell’Ariston, presentati da Pippo Baudo.

Lino Banfi, fu lui a far nascere la figlia Rosanna

“Fui felice quando mi disse che voleva fare l’attrice”, ha ammesso oggi Lino Banfi. A frenare Rosanna fu la vergogna, come ammesso oggi a Francesca Fialdini. “Mi ha fatto nascere papà perché sono nata a casa, a Canosa. Lui dice che ero una specie di vitello”, ha scherzano Rosanna. L’attore ha ricordato il momento del parto della moglie, quando fu proprio lui a far nascere la figlia Rosanna: “Quando comincia a sentire la carne… vidi la testa che veniva fuori dissi tra me e me ‘ è un mostro’, era 4 chili e 900 grammi”.

Ma quanto sa Rosanna di suo padre Lino Banfi e della sua carriera? “Ha cantato in latino”, ha indovinato l’attrice. “Però ho cantato anche in giapponese quando ho cantato in dialetto di Canosa di Puglia, molti lo hanno scambiato per il giapponese”, ha scherzato Lino. “Io quando iniziai a Senza rete nel ’70, mi inventai un genere, un nuovo linguaggio”, ma iniziò a limarlo prima di utilizzarlo nei suoi film. Ma Lino Banfi sa tutto di sua figlia? L’attore ha ammesso di sapere sempre tutto dei suoi fatti privati.











