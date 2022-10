Lino Banfi e Lucia Lagastra, genitori Rosanna Banfi/ La malattia della mamma e il loro sogno…

Lino Banfi e Lucia Lagrasta: le nozze nel 1962

Rosanna Banfi, ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, è la figlia di Lino Banfi (al secolo Pasquale Zagaria) e Lucia Lagastra. Lino e Lucia si conoscono da quando erano due ragazzini: lui 15 anni e lei 13. “Abbiamo fatto i fidanzatini poi scappammo insieme. Per me lasciò la sua attività, faceva la parrucchiera e aveva un bel negozio avviato. Andammo via con 2000 lire in tasca. Il nostro viaggio durò 60 chilometri in tutto, il padre voleva ammazzarmi con il suo coltello da calzolaio”, ha raccontato qualche tempo fa l’attore Verissimo.

Dopo 10 anni di fidanzamento Lino e Lucia si sono sposati a marzo 1962 “alle sei di mattina in una sagrestia”. Nel 2012 hanno celebrato le nozze d’oro benedetti da Papa Ratzinger. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Walter e Rosanna.

Lino Banfi e la malattia della moglie Lucia

Da anni Lucia Lagastra è affetta da Alzheimer. Quando la moglie ha iniziato a rivolgergli le stesse domande Lino Banfi ha capito che c’era qualcosa che non andava: “Prima non sapevo come dovevo rapportarmi. Le rispondevo spazientito”. Poi è arrivata la diagnosi, Alzheimer: “Non mi arrendo. La seguono i medici migliori. Voglio arginare la malattia, le sto provando tutte. Quando posso la faccio ridere”, ha raccontato al Corriere della Sera.

L’estate scorsa Lino Banfi ha scritto una lettera alla moglie Lucia, pubblicata dal settimanale Intimità, in cui ha confessato il desiderio di entrambi di andarsene insieme: “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita. Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”, si legge nella lettera.

