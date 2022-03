Lino Banfi e Lucia Lagrasta, 60 anni di matrimonio/ “Vorremmo morire insieme”

Lucia Lagrasta, la moglie di Lino Banfi

Lino Banfi e la moglie Lucia Lagrasta hanno appena festeggiato 60 anni di matrimonio. Dopo 10 anni di fidanzamento, il 1º marzo 1962 si sono sposati alle sei del mattino in una sacrestia a Canosa, in Puglia: “Il padre di Lucia non voleva che ci sposassimo, nonostante i 10 anni di fidanzamento, perché non si fidava di uno che voleva fare l’attore. Così abbiamo fatto la “fuitina” e, per questo, ci siamo dovuti sposare in fretta e di nascosto”, ha ricordato Banfi sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. In occasione del suo anniversario di nozze, Lino Banfi è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco: “Quindici giorni fa avevo scritto una lettera a Sua Santità. Ho osato, visto che domani festeggio 60 anni di matrimonio, facendogli notare che sarebbe stato bello avere una sua benedizione. O una sua telefonata”, ha raccontato l’attore all’Ansa.

Papa Francesco chiama Lino Banfi/ Incontro e battute: "Mi ha detto che ho missione…"

Lino Banfi e Lucia Lagrasta: le nozze di diamante

All’udienza era però assente la moglie Lucia Lagrasta, malata di Alzheimer: “Ho riferito la richiesta della mia consorte al Santo Padre: ‘Lino, visto che vai dal Papa non puoi chiedergli di intercedere in alto, per quando arriverà il momento di farci morire insieme, non possiamo vivere separati uno senza l’altro accanto’…”, ha svelato l’attore pugliese all’Ansa. Nel 2012 Lino Banfi e la moglie avevano festeggiato le nozze d’oro in grande stile, quest’anno invece festeggeranno le nozze di diamante in modo più intimo: “Una festa solo per noi, i figli e i nipoti. Naturalmente alla nostra “Orecchietteria Banfi” a Roma”, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni. Erano solo due ragazzi di Canosa di Puglia, quando si sono innamorati: oggi, nonostante tutto, sono ancora insieme, con due figli Walter e Rosanna e due nipoti.

LEGGI ANCHE:

Lino Banfi: "Mia moglie Lucia chiede di morire insieme"/ "Dirò al Santo Padre se ci fa morire insieme"Eleonora Cadeddu, Annuccia 'Un medico in famiglia': com'è ora/ Sorpresa a Banfi e..

© RIPRODUZIONE RISERVATA