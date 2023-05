Lino Banfi e Lucia Zagaria: padre e madre morta di Rosanna Banfi/ “Aspetto di…”

Lino Banfi e Lucia Zagaria: chi sono i genitori di Rosanna Banfi

Lino Banfi e Lucia Zagaria sono i genitori di Rosanna Banfi che ha scelto di seguire la strada del padre intraprendendo una carriera nel mondo dello spettacolo. Lino Banfi è protagonista da anni del cinema e della fiction italiana e, insieme alla famiglia, ha affrontato la perdita della moglie Lucia Zagaria, venuta a mancare lo scorso febbraio dopo aver convissuto per anni con l’Alzheimer. Una perdita difficile da accettare per Lino Banfi che, attraverso una missiva letta a Verissimo, ha commosso tutti con le sue parole.

“Caro Padre eterno, non sono desideri terreni, capricci o voglie, io sono solo un marito che vuole sognare sua moglie. È proprio per questo che non sono triste o afflitto, ma sognare mia moglie mi sembra quasi un diritto”, ha detto Banfi che sta andando avanti con l’affetto della famiglia, ma anche del proprio pubblico.

Le parole di Rosanna Banfi sulla madre Lucia Zagaria

La perdita di Lucia ha lasciato un vuoto profondo non solo nel cuore di Lino Banfi, ma anche della figlia Rosanna che non perde occasione per ricordarla sia sui social che nelle varie interviste. Poco tempo dopo la scomparsa della mamma, intervistata da Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha ammesso di non aver ancora metabolizzato la scomparsa della mamma.

“Non mi sono ancora accorta che non c’è più mamma, sinceramente. E’ una cosa che capita a tutti purtroppo, perdere la mamma fa parte del cerchio della vita, è una cosa naturale che i genitori vadano via prima di noi, ma soprattutto quando c’è una persona malata come era mamma, che aveva perso molto la memoria negli ultimi tempi” – ha raccontato Rosanna che, nel dolore, ha trovato una piccola consolazione – “Abbiamo avuto una grande fortuna, un grande regalo, che non è arrivata al punto di non riconoscerci. Per fortuna non abbiamo provato l’esperienza terribile che non ci riconoscesse, era la mia paura più grande”.

