Lino Banfi e Orietta Berti/ “Ci unisce la fede e la devozione per Padre Pio”

A Uno Weekend c’era ospite il mitico Lino Banfi, che proprio la scorsa settimana lo stesso tagliava un traguardo importante, spegnendo le 85 candeline: “Sono 85 anni – esordisce il grande attore pugliese parlando con Anna Falchi e Beppe Convertini, i due conduttori dello show di Rai Uno – tra l’altro quando nacqui mi segnarono due giorni dopo, all’epoca diceva che portava bene”. Per fare gli auguri a Lino Banfi, in collegamento un altro ospite speciale, la grandissima artista Orietta Berti: “Come sto? Proprio bene non sto, ho un occhio gonfio, ho un orzaiolo ma non volevo mancare all’appuntamento con il compleanno di Lino, gli voglio un bene immenso, ho dei ricordi bellissimi con lui in Argentina, ma non solo lì, quindi per il suo 85esimo compleanno ti mando un abbraccione e un bacione”.

Lino Banfi ha risposto: “Abbiamo girato una fiction insieme in Argentina e lei faceva mia moglie, stupendamente brava devo dire, non mi aspettavo che come attrice se la cavasse alla grande. C’è una stima reciproca – ha aggiunto – è stata una bella esperienza e in onda su Rai Uno fece molti ascolti”. Quindi Orietta Berti ha ripreso la parola: “Si è vero, poi ci uniscono anche la fede e la devozione per Padre Pio. Ci uniscono anche queste due cose Lino che abbiamo in comune”.

LINO BANFI E ORIETTA BERTI, UNITI DALLA FEDE PER PADRE PIO: “QUANDO VADO A SAN GIOVANNI ROTORNO…”

Lino Banfi ha confermato: “Io quando posso vado a salutare i frati che parlano tutti come me nei miei film, voi non sapete che ogni volta che io vado a San Giovanni Rotondo e vado a trovare i fraticelli miei amici, loro parlano come me e ci divertiamo un mondo e fanno le mie scenette. Loro insegnano l’esperienza di avere fede anche con il sorriso che è importantissimo”.

Orietta Berti prima di congedarsi si è complimentata con Lino Banfi: “Tu sei sempre stato una persona onesta, hai sempre rispettato tutti e questo vale molto nel nostro lavoro, la gente si ricorda, non ti dimentica e ti vuol sempre più bene”. Infine, sul suo tormentone estivo con Achille Lauro e Fedez: “Per cantare l’energia si trova sempre perchè per me è vita, me la dà il canto l’energia, e poi cantare con i giovani diventi un po’ più giovane anche tu”.

