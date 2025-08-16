Lino Banfi denuncia il furto della sua identità per una pubblicità ingannevole: l'attore sbotta sia sui social che attraverso l'Ansa

Lino Banfi pubblicizza una crema miracolosa? È quanto accade in un video in cui, quella che si sente, è la voce dell’attore. Peccato, però, che le cose non stiano davvero così. Banfi ha infatti denunciato l’utilizzo della sua identità per la pubblicità in questione: la sua voce, infatti, è stata riprodotta attraverso l’Intelligenza Artificiale allo scopo di rendere quella del celebre attore l’immagine rappresentativa del prodotto.

Lino Banfi ha però denunciato con furia l’accaduto sia attraverso il suo profilo Instagram, con un video in cui avverte tutti di stare attenti alle truffe (video nell’articolo); poi attraverso i microfoni dell’Ansa, dove ha dichiarato: “Non posso permettere che la mia identità personale, umana e professionale, apprezzata da tanti amici come quella di un serio nonno di famiglia, sia volgarizzata per promuovere una pubblicità meschina che tende a strumentalizzare la credulità popolare al fine di perpetrare un futile inganno”.

Lino Banfi denuncia il furto della sua identità per scopi pubblicitari “ingannevoli e meschini”

Il celebre attore italiano denuncia, dunque, pubblicamente l’accaduto, chiarendo che la voce che pubblicizza la crema non è la sua. Banfi ha inoltre rivelato di aver già dato ai suoi avvocati il compito di procedere legalmente contro gli autori di quello che lui stesso ha definito ‘un inganno’, in modo che “i colpevoli e i loro intermediari vengano severamente puniti”. Una vicenda spiacevole per l’attore, al centro di un fenomeno purtroppo sempre più diffuso grazie al proliferare dell’Intelligenza Artificiale, utilizzata anche per scopi ingannevoli come questo. Anche altri personaggi dello spettacolo si sono infatti ritrovati al centro del fenomeno ormai noto come deepfake, costretti successivamente a denunciare il fatto, prima che le conseguenze diventino ancor più gravi.

